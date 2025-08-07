На 2026 рік Україні потрібно $35 мільярдів, підтверджено лише дві третини, – голова НБУ Пишний

Україна уже має політичні гарантії зовнішнього фінансування на загальну суму близько $22 млрд на 2026 рік, тоді як загальна потреба оцінюється у $35 млрд.

Про це голова Нацбанку Андрій Пишний заявив в інтерв’ю РБК-Україна.

Решту доведеться забезпечити додатковими перемовинами з партнерами – як на політичному, так і на операційному рівні, при цьому НБУ має намір уникнути емісії гривні.

"Але я можу повторити ще раз – ми стійкі у своєму намірі уникнути емісійного фінансування бюджетного дефіциту", – наголосив Пишний.

Читайте також: Видатки держбюджету від початку року сягнули 2,8 трильйона гривень, дефіцит зріс до 700 мільярдів, – Мінфін. ІНФОГРАФІКА

Він додав, що на поточний, 2025 рік НБУ та уряд очікують $54 млрд зовнішнього ресурсу, коли майже половина цієї суми вже надійшла, а решта $30 млрд має надійти до кінця року. Це переважно кошти за програмами ERA Loans і Ukraine Facility.

За умови успішного надходження всіх коштів, це не лише покриє бюджетний дефіцит, а й сформує валютну "подушку" на початок 2026-го. Пишний підкреслив, що базовий макросценарій НБУ поки що не потребує перегляду, оскільки усі ключові донори демонструють готовність утримувати заявлений рівень підтримки.

Раніше повідомлялось, що голова Нацбанку оцінив дефіцит фінансування на наступний рік у $13 мільярдів, проте: "Пошук рішення триває".