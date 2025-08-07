В Україні 72% державних підприємств не працюють або взагалі є "фантомами", – Гетманцев

Рівень збитковості в державному секторі майже вдвічі перевищує загальноукраїнський показник, а 72,1% підконтрольних державі суб'єктів господарювання або не працюють, або взагалі є підприємствами-фантомами.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев, коментуючи звіт Рахункової палати щодо роботи Фонду держмайна в 2024 році.

Гетманцев зазначив, що, за результатами річного звіту Фонду держмайна, від перевиконання плану надходжень від приватизації (247%) бюджет отримав майже 10 млрд грн.

При цьому Гетманцев окреслив низку проблем, про які також ішлося в звіті:

майже 70% підприємств розпочали 2025 рік без затверджених фінансових планів (тобто по них немає жодного адекватного прогнозування надходжень, а отже і неможливо провести відповідну оцінку роботи, досягнутих KPI),

лише 7% підприємств із державною часткою понад 50% сплатили дивіденди (бюджетні надходження склали всього 182 млн грн),

заборгованість із заробітної плати на підприємствах в управлінні Фонду держмайна за 2024 рік зросла ще на 14% (84,6 млн грн) – до 685,5 млн грн,

cередня вартість оренди квадратного метра державного майна минулого року знизилася на третину, а борг орендарів перед державним бюджетом – 409,3 млн грн (майже 15% з яких складає безнадійна заборгованість),

більшість підприємств в управлінні Фонду декларують збитки, сума складає 6,45 млрд грн.

"У нас точно немає "зайвого" ресурсу, щоб держава далі тягнула на собі всі ці збиткові або взагалі "фантомні" підприємства. Управління повинне бути ефективним, мають бути чіткі KPI, контроль і відповідальність за їх невиконання. Якщо немає можливості це забезпечити – потрібно шукати нового власника, так держава замість збитків отримає кошти з приватизації. Якщо ж ситуація з неліквідністю катастрофічна – з'ясовувати, хто був причетним до доведення підприємства до такого стану", – підсумував Гетманцев.

Як повідомлялося, підприємства в управлінні Фонду державного майна України за підсумками роботи у 2024 році отримали 6,45 млрд грн чистого збитку.

Разом із тим аудитори Рахункової палати зауважили, що звіт Фонду не містить достатнього аналізу проблем у сфері управління державним майном, а також даних про використання Фондом бюджетних коштів.