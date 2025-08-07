БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
В Україні 72% державних підприємств не працюють або взагалі є "фантомами", – Гетманцев

Рівень збитковості в державному секторі майже вдвічі перевищує загальноукраїнський показник, а 72,1% підконтрольних державі суб'єктів господарювання або не працюють, або взагалі є підприємствами-фантомами.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев, коментуючи звіт Рахункової палати щодо роботи Фонду держмайна в 2024 році.

Гетманцев зазначив, що, за результатами річного звіту Фонду держмайна, від перевиконання плану надходжень від приватизації (247%) бюджет отримав майже 10 млрд грн.

При цьому Гетманцев окреслив низку проблем, про які також ішлося в звіті

  • майже 70% підприємств розпочали 2025 рік без затверджених фінансових планів (тобто по них немає жодного адекватного прогнозування надходжень, а отже і неможливо провести відповідну оцінку роботи, досягнутих KPI),
  • лише 7% підприємств із державною часткою понад 50% сплатили дивіденди (бюджетні надходження склали всього 182 млн грн),
  • заборгованість із заробітної плати на підприємствах в управлінні Фонду держмайна за 2024 рік зросла ще на 14% (84,6 млн грн) – до 685,5 млн грн,
  • cередня вартість оренди квадратного метра державного майна минулого року знизилася на третину, а борг орендарів перед державним бюджетом – 409,3 млн грн (майже 15% з яких складає безнадійна заборгованість),
  • більшість підприємств в управлінні Фонду декларують збитки, сума складає 6,45 млрд грн.

"У нас точно немає "зайвого" ресурсу, щоб держава далі тягнула на собі всі ці збиткові або взагалі "фантомні" підприємства. Управління повинне бути ефективним, мають бути чіткі KPI, контроль і відповідальність за їх невиконання. Якщо немає можливості це забезпечити – потрібно шукати нового власника, так держава замість збитків отримає кошти з приватизації. Якщо ж ситуація з неліквідністю катастрофічна – з'ясовувати, хто був причетним до доведення підприємства до такого стану", – підсумував Гетманцев.

Як повідомлялося, підприємства в управлінні Фонду державного майна України за підсумками роботи у 2024 році отримали 6,45 млрд грн чистого збитку.

Разом із тим аудитори Рахункової палати зауважили, що звіт Фонду не містить достатнього аналізу проблем у сфері управління державним майном, а також даних про використання Фондом бюджетних коштів.

+7
Потужні досягнення
показати весь коментар
07.08.2025 16:51 Відповісти
+7
докерувався?

може вже час задіяти презеденську програму

показати весь коментар
07.08.2025 16:57 Відповісти
+6
як таке може бути? Лише за єдиної умови - зелені мають намір прихватизувати солодкі підприємства за ціною металобрухту
показати весь коментар
07.08.2025 16:52 Відповісти
констатуємо констатацію...
показати весь коментар
07.08.2025 16:51 Відповісти
Потужні досягнення
показати весь коментар
07.08.2025 16:51 Відповісти
як таке може бути? Лише за єдиної умови - зелені мають намір прихватизувати солодкі підприємства за ціною металобрухту
показати весь коментар
07.08.2025 16:52 Відповісти
Слуги урода також не працюють, а половина з них здриснули за кордон або перейшли на бік кацапів, але зарплату і відкати отримують.
показати весь коментар
07.08.2025 16:52 Відповісти
А ти перевір статки керівників та офісних щурів цих підприємств, будеш дуже здивований.
показати весь коментар
07.08.2025 16:55 Відповісти
докерувався?

може вже час задіяти презеденську програму

показати весь коментар
07.08.2025 16:57 Відповісти
зЄ-ГНИДА яка шість років знищювала (ащіпивала) українську економіку триндить про винних?!?!?!
бо то ж не воно....
показати весь коментар
07.08.2025 16:59 Відповісти
Паперєдніки?!
показати весь коментар
07.08.2025 17:03 Відповісти
При Порошенко такого не було.
Но все одно у всьому винен Порошенко, так ********?
показати весь коментар
07.08.2025 17:09 Відповісти
Рівень збитковості в державному секторі майже вдвічі перевищує загальноукраїнський показник, а 72,1% підконтрольних державі суб'єктів господарювання або не працюють, або взагалі є підприємствами-фантомами самокритичне визнання антиукраїнської діяльності всієї "зеленої колони куйла в Україні"
показати весь коментар
07.08.2025 17:10 Відповісти
Підготували для прихватизації за безцінь як банкротів
показати весь коментар
07.08.2025 17:10 Відповісти
вже і за безцінь прихватизовувати ніхто не хоче
https://www.shans.com.ua/?m=inews&nid=87282
показати весь коментар
07.08.2025 17:14 Відповісти
Сам розписується в повній не компетенції ЗЕленої шобли в управлінні державою і в своїй особисто.Озвучь скільки директорів державних підприємств було призначено ЗЕленою владою(Кабміном формально)по суті Єрмаком?
показати весь коментар
07.08.2025 17:26 Відповісти
Думаю уже все.
показати весь коментар
07.08.2025 17:32 Відповісти
зате працює підпільний бізнес від парфюмерії, алкоголя, АЗС, сигарет, електроних сигарет і до продуктів
показати весь коментар
07.08.2025 17:50 Відповісти
І хто винуватий? Питання риторичне. Звичайно ж бездарне керівництво країною Порошенком.
показати весь коментар
07.08.2025 18:30 Відповісти
Гандонцев,а що там з несправедливимі пенсіямі?Вже вирішили,чи ти пізданув,щоб попіаріться?
показати весь коментар
07.08.2025 18:37 Відповісти

