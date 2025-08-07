Антимонопольний комітет дозволив МХП Косюка орендувати виробника ковбас у Бердичеві

Антимонопольний комітет України 7 серпня дозволив три операції концентрації за участю найбільшого виробника курятини в Україні – агрохолдинга МХП Юрія Косюка.

Про це йдеться в повідомленні АМКУ, передає LIGA.net.

Зокрема, було отримано дозвіл на набуття спільного контролю (разом із компанією Friedman Sp. z.o.o.) над ТОВ "М'ясовита", на оренду його єдиного майнового комплексу та передання в суборенду ТОВ "М'ясовита".

ТОВ "М’ясовита" – один із найбільших м'ясопереробників, що спеціалізується на випуску молочних і копчених ковбас, сосисок, делікатесної групи. Підприємство засновано 2014 року в Бердичеві Житомирської області.

Як писало видання Forbes Ukraine, нестандартний формат угоди – оренда замість поглинання – може бути пов'язаний із ускладненою оцінкою вартості бізнесу через війну.

Ідеться про оренду двох компаній: "М'ясовита" та "Інко-Фуд Україна", що належать польській Friedman Sp.z o.o. через бізнесвумен Ніну Стемпень. Її компанія зареєстрована в Польщі лише в червні 2025 року.

Під час повномасштабного вторгнення МХП втратив цех із виробництва м'ясо-ковбасних виробів під брендом "Бащинський" у Костянтинівці на Донеччині – основний виробничий актив МХП у цьому сегменті.

Відтак, із 2022 року МХП шукав, як повернутися на цей ринок, і домовився з "М'ясовитою", що та виготовлятиме продукцію для МХП на сировині холдингу.

Раніше в серпні повідомлялося, що МХП офіційно закрив угоду про придбання понад 92% статутного капіталу Grupo UVESA – одного з лідерів сфери виробництва м’яса птиці та свинини в Іспанії з вертикально інтегрованою структурою.

Агрохолдинг МХП Юрія Косюка за підсумками роботи у 2024 році отримав $144 мільйони чистого прибутку, що дещо більше, ніж у 2023 році ($142 млн).