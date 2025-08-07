Між Києвом та Бухарестом у тестовому режимі запустили залізничне сполучення, – МЗС

У четвер, 7 серпня, запускається пряме залізничне сполучення між Києвом та Бухарестом (Румунія).

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час заяви для медіа разом із главою МЗС Румунії Оаною-Сільвією Цою, передає Інтерфакс-Україна.

"Уже сьогодні в тестовому режимі запускається пряме залізничне сполучення між Києвом та Бухарестом. Два спеціальні вагони вирушають сьогодні до румунської столиці через Кишинів, а завтра повертаються до Києва", – сказав Сибіга.

Як повідомлялося, у пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" на кордоні з Румунією тимчасово, з 7 липня до 3 вересня, призупинять оформлення транспортних засобів із понеділка по п'ятницю з 09:00 до 15:00.

До того стало відомо, що на кордоні з Румунією будують міжнародний пункт пропуску "Біла Церква (Україна) – Сігету-Мармацієй (Румунія)" з під'їзними шляхами та прикордонним мостом через річку Тиса.