Німецька Uniper скорочує обсяги будівництва відновлюваної енергетики та планує зосередитися на газі

Німецька компанія Uniper SE скоротила свої цілі щодо розширення відновлюваної енергетики та збирається зосередитися на розбудові інфраструктури природного газу.

Про це пише Bloomberg.

Так, спочатку компанія планувала мати 10 гігават сонячних та вітрових проєктів, "готових до будівництва", до 2030 року, але зараз прагне мати лише близько 8 гігават таких проєктів у розробці до того часу.

Загалом Uniper має слабшу ціль щодо обсягу виробництва, який вона очікує отримати з чистої енергії, ніж два роки тому.

Компанія заявила, що до 2030 року очікує, що щонайменше 50% її потужностей будуть "відновлюваними, низьковуглецевими або декарбонізованими". У 2023 році вона заявляла, що 80% встановленої потужності будуть безвуглецевими до 2030 року.

Uniper минулого року оголосила, що уповільнить свої заплановані 8 млрд євро інвестицій через слабший, ніж очікувалося, промисловий попит на водень. Спочатку Uniper мала намір витратити всю суму до 2030 року.

Ці кроки відображають ширшу тенденцію в енергетичній галузі Німеччини та Європи, де проєкти морської вітрової енергетики втрачають популярність у інвесторів, а зацікавленість у несубсидованих сонячних парках також зменшується.

Великі фірми, такі як BP Plc, відмовляються від відновлюваної енергетики, зосереджуючись на прибутковому бізнесі з викопним паливом.

Uniper заявила, що інвестує 5 млрд євро до кінця десятиліття, значна частина яких піде на газові електростанції в Німеччині та Великій Британії.

Компанія також планує розширити свій портфель газу та скрапленого газу в середньостроковій перспективі, переважно за рахунок довгострокових контрактів.

При цьому Uniper прагне досягти вуглецевої нейтральності до 2040 року.

Як повідомлялося, ранішенНімецька енергетична компанія Uniper SE стала першою серед європейських постачальників, яка змогла отримати компенсацію від російського "Газпрому" за зірвані поставки.

До того в звіті агентства IRENA зазначалося, що 91% нових проєктів відновлюваної електроенергетики в світі, введених в експлуатацію минулого року, були дешевшими, ніж будь-які нові альтернативи на основі викопних видів палива.

Також повідомлялося, що Європейський Союз минулого року вперше в своїй історії отримав більше енергії від сонця, ніж від спалювання вугілля.