91% нових проєктів відновлюваної енергетики торік виявилися дешевшими за викопне паливо, – IRENA

91% нових проєктів відновлюваної електроенергетики в світі, введених в експлуатацію минулого року, були дешевшими, ніж будь-які нові альтернативи на основі викопних видів палива.

Про це свідчить новий звіт агентства IRENA.

Як повідомляється, в 2024 році сонячні фотоелектричні установки (ФЕУ) були в середньому на 41% дешевші, ніж найдешевші альтернативи на основі викопних видів палива, а наземні вітрові проєкти – дешевші на 53%. Вітер залишався найдоступнішим за ціною джерелом нової відновлюваної електроенергії за ціною $0,034 за кВт/год., за ним йшла сонячна фотоелектрична енергія за ціною $0,043 за кВт/год.

Введення в експлуатацію нових 582 ГВт відновлюваних потужностей у 2024 році призвело до значної економії коштів, дозволивши обійтися без використання викопних видів палива на суму близько $57 млрд.

Відновлювані джерела енергії не лише конкурентоспроможні за вартістю порівняно з викопними видами палива, але й вигідні тим, що вони обмежують залежність від міжнародних паливних ринків та підвищують енергетичну безпеку.

"Конкурентоспроможність ВДЕ за ціною – це реальність сьогоднішнього дня. Якщо подивитися на всі відновлювані джерела енергії, які зараз перебувають в експлуатації, – у 2024 році витрати на викопні види палива, яких вдалося уникнути, досягли до $467 млрд", – заявив генеральний директор агентства IRENA Франческо Ла Камера.

Хоча в міру розвитку технологій та зміцнення ланцюжків постачання очікується подальше зниження витрат, короткострокові проблеми зберігаються. Геополітичні зміни, у тому числі торговельні мита, вузькі місця в постачанні сировинних матеріалів і змінна динаміка виробництва, особливо в Китаї, є ризиками, здатними тимчасово підвищити витрати.

Більш висока вартість у Європі та Північній Америці, ймовірно, збережеться у зв'язку з такими структурними проблемами, як затримки з отриманням дозволів, обмежені мережеві потужності та вищі витрати на баланс системи. Навпаки, у таких регіонах, як Азія, Африка та Південна Америка, з більшими темпами навчання та високим потенціалом ВДЕ, може спостерігатися виражене зниження витрат.

На початку липня цього року повідомлялося, що Україна зараз будує понад 700 МВт вітрових потужностей, а також будується понад 200 МВт систем накопичення енергії (СНЕ, BESS).

До того Ірландська компанія ESB оголосила про зупинку використання вугілля на станції Moneypoint – єдиній вугільній ТЕС в Ірландії.

Також повідомлялося, що Європейський Союз минулого року вперше в своїй історії отримав більше енергії від сонця, ніж від спалювання вугілля.

У квітні фінська енергетична компанія Helen Ltd. оголосила про закриття останньої в країні вугільної теплоелектростанції.