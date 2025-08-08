Світові ціни на нафту різко впали, ринок очікує зниження попиту, – Reuters

Світові ціни на найту падають, котирування еталонної марки Brent на біржі вранці в п’ятницю знизилися до $66,40 за барель, WTI – до $63,82 за барель.

Від початку тижня ціни впали на 4-5%, повідомляє Reuters.

Учасники ринку занепокоєні через можливі наслідки запроваджених у четвер підвищених мит США для десятків країн-торгових партнерів, що в перспективі охолодить глобальну економіку й попит на нафту, зазначає агентство.

Додатковий тиск на ціни чинить рішення OПЕК+ в черговий раз збільшити видобуток у вересні, тим самим повністю згорнувши найбільший пакет скорочень видобутку, що дія з часів пандемії коронавірусу.

Поряд з цим, очікування переговорів Дональда Трампа та Володимира Путіна підживлюють спекуляції про можливий дипломатичний зсув щодо війни в Україні, тоді як нові мита США для Індії за закупівлі російської нафти частково стримують просідання котирувань.

Водночас аналітики наразі не чекають суттєвого скорочення потоків російської нафти на зовнішні ринки, проте також зважають на ризик дзеркальних кроків проти Китаю –найбільшого покупця російської сировини.

Раніше повідомлялось, що ціни на нафту зросли після падіння: Ринок оцінював вплив нових мит Трампа проти покупців російської нафти.