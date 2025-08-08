БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Кабмін затвердив новий прогноз для економіки до 2028 року. Чого очікувати?

Кабмін схвалив новий середньостроковий Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2026–2028 роки, який передбачає два сценарії.

Відповідна постанова №946 від 6 серпня 2025 року оприлюднена на постанову на офіційному урядовому порталі.

Відповідно до документа, оптимістичний сценарій передбачає суттєве поліпшення безпекової ситуації уже з 2026 року, що забезпечить зростання ВВП на рівні 4,5% у 2026 році, 5% – у 2027-му та 5,7% – у 2028-му.

Водночас негативний сценарій, який виходить із припущення про продовження активних бойових дій протягом усього наступного року, закладає лише 2,4% зростання у 2026-му, 4,7% – у 2027-му та 4,5% – у 2028-му.

ввп

Також зауважимо, що згідно обох сценаріїв, Мінфін очікує на продовження активного зростання середніх заробітних плат в країні – до понад 30 тис. грн в 2026-му, близько 35 тис. в 2027-му та майже 40 тис. в 2028-му. При цьому, що у 2025 році, за попереднім прогнозом, середня зарплата в Україні має скласти 24,4 тис. грн.

Читайте також: "Не менше 3%": Свириденко обіцяє прискорення відновлення економіки України у 2025 році

При цьому, наразі Мінфін орієнтується саме на "воєнний" варіант під час підготовки проєкту бюджету-2026, що включатиме вищі оборонні видатки та нижчі темпи зростання економіки.

Нагадаємо, що економіка України за результатами 2024 року зросла на 2,9%,  попередній урядовий прогноз на 2025-й передбачає подальше сповільнення росту до 2,7%.

Раніше повідомлялось, що Мінекономіки зберігає прогноз зростання економіки у 2025 році попри гірші оцінки Нацбанку.

Автор: 

А где прогноз по инфляции,количеству рабочих мест,промышленному производству,привлечению инвестиций,по бегству граждан и капиталов из страны,по снижению уровня жизни?Нарисовали циферки пусть лохи думают,что все будет хорошо.
показати весь коментар
08.08.2025 12:57 Відповісти
ви доживіть до жовтня цього року пані ненормальна Юля
показати весь коментар
08.08.2025 13:48 Відповісти

