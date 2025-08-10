Акції заснованої українцем компанії Firefly Aerospace після дебюту на біржі зросли на 34%
Американська аерокосмічна компанія Firefly Aerospace під час дебюту на біржі Nasdaq подорожчала більш ніж на 34% після того, як ціна акцій перевищила очікуваний діапазон.
Про це пише CNBC.
Так, акції закрилися на рівні $60,35 – оцінка компанії таким чином склала приблизно в $8,5 млрд.
Firefly Aerospace (раніше – Firefly Space Systems) – створена в 2014 році в Техасі (США) приватна американська компанія, що веде розробку сімейства ракет-носіїв легкого класу нового покоління.
Компанію Firefly Aerospace в 2017 році перезапустив українець Максим Поляков, включивши її до складу Noosphere Ventures. Штаб-квартра Firefly базується в Техасі, офіси компанії працюють у Вашингтоні, Токіо (Японія) і Дніпрі (Україна).
Наприкінці 2021 року уряд США ухвалив рішення про примусове відчуження компанії у Полякова через його українське громадянство, що фактично її створив наново і залучив окрім інвестицій низку українських фахівців та технології, і поставив йому ультимативні умови в безальтернативний спосіб про обов'язковий продаж інноваційної компанії громадянину США.
У лютому 2022 року Поляков заявив про передачу своєї частки в компанії Firefly Aerospace за $1.
Як зазначається, космічні технології набрали обертів в останні роки, оскільки такі компанії, як SpaceX Ілона Маска, накопичують більше фінансування та державних контрактів.
Firefly – третя космічна компанія, яка вийшла на біржу цього року після Voyager Technologies та Karman Holdings.
Виробник ракет та місячних посадкових апаратів оцінив акції в середу ввечері на рівні $45, вище очікуваного діапазону $41-43, залучивши $868 млн.
Серед клієнтів Firefly є низка ключових оборонних підрядників, таких як Lockheed Martin та L3Harris, а нещодавно компанія отримала інвестиції на суму $50 млн від Northrop Grumman. Минулого місяця Firefly також виграла контракт з NASA на $177 млн.
Раніше цього року місячний посадковий модуль Blue Ghost компанії Firefly успішно приземлився на Місяць у рамках місії, що фінансувалася NASA.
Firefly також широко відома своєю ракетою Alpha та оприлюднила у своїй заявці на первинне публічне розміщення акцій, що її портфель відкладених продажів на кінець березня становив близько $1,1 млрд.
У своїй заявці на IPO, Firefly повідомила, що дохід за останній квартал зріс у шість разів – до $55,9 млн із $8,3 млн. Однак компанія повідомила про чистий збиток у розмірі близько $60,1 млн, що більше, ніж $52,8 млн за аналогічний період минулого року.
Приватна інвестиційна компанія в сфері оборони та аерокосмосу AE Industrial Partners володіє більше ніж 41% акцій Firefly і контролює компанію. Із дев'яти членів ради директорів Firefly п'ятеро працюють у цій фірмі. AE має активи в розмірі $6,4 млрд.
Під час передачі своєї частки в лютому 2022 року Поляков зазначив, що йому належало 58% компанії, і цю частку мав отримати партнер та співзасновник Том Марк'юзік. Відповідне рішення український бізнесмен пояснив тиском із боку контролюючих органів США з прямою вимогою віддати свою частку.
"Я передаю за $1 свою частку у 58% компанії Firefly співзасновнику і моєму партнеру Тому (Марк'юзіку, – ред.). Шановні CFIUS, Air Force та ще 23 різних агентства США, що зрадили мене, які засуджували мене останні 15 місяців. Сподіваюсь, ви щасливі. Історія нас розсудить. Макс любить Україну і так – у мене український паспорт і я засновник Firefly! Прощавай, моя "пташко". Я пишаюсь тим, що зробив", – заявив тоді Поляков.
