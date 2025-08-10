Акції заснованої українцем компанії Firefly Aerospace після дебюту на біржі зросли на 34%

Американська аерокосмічна компанія Firefly Aerospace під час дебюту на біржі Nasdaq подорожчала більш ніж на 34% після того, як ціна акцій перевищила очікуваний діапазон.

Про це пише CNBC.

Так, акції закрилися на рівні $60,35 – оцінка компанії таким чином склала приблизно в $8,5 млрд.

Firefly Aerospace (раніше – Firefly Space Systems) – створена в 2014 році в Техасі (США) приватна американська компанія, що веде розробку сімейства ракет-носіїв легкого класу нового покоління. Компанію Firefly Aerospace в 2017 році перезапустив українець Максим Поляков, включивши її до складу Noosphere Ventures. Штаб-квартра Firefly базується в Техасі, офіси компанії працюють у Вашингтоні, Токіо (Японія) і Дніпрі (Україна). Наприкінці 2021 року уряд США ухвалив рішення про примусове відчуження компанії у Полякова через його українське громадянство, що фактично її створив наново і залучив окрім інвестицій низку українських фахівців та технології, і поставив йому ультимативні умови в безальтернативний спосіб про обов'язковий продаж інноваційної компанії громадянину США. У лютому 2022 року Поляков заявив про передачу своєї частки в компанії Firefly Aerospace за $1.

Як зазначається, космічні технології набрали обертів в останні роки, оскільки такі компанії, як SpaceX Ілона Маска, накопичують більше фінансування та державних контрактів.

Firefly – третя космічна компанія, яка вийшла на біржу цього року після Voyager Technologies та Karman Holdings.

Виробник ракет та місячних посадкових апаратів оцінив акції в середу ввечері на рівні $45, вище очікуваного діапазону $41-43, залучивши $868 млн.

Серед клієнтів Firefly є низка ключових оборонних підрядників, таких як Lockheed Martin та L3Harris, а нещодавно компанія отримала інвестиції на суму $50 млн від Northrop Grumman. Минулого місяця Firefly також виграла контракт з NASA на $177 млн.

Раніше цього року місячний посадковий модуль Blue Ghost компанії Firefly успішно приземлився на Місяць у рамках місії, що фінансувалася NASA.

Firefly також широко відома своєю ракетою Alpha та оприлюднила у своїй заявці на первинне публічне розміщення акцій, що її портфель відкладених продажів на кінець березня становив близько $1,1 млрд.

У своїй заявці на IPO, Firefly повідомила, що дохід за останній квартал зріс у шість разів – до $55,9 млн із $8,3 млн. Однак компанія повідомила про чистий збиток у розмірі близько $60,1 млн, що більше, ніж $52,8 млн за аналогічний період минулого року.

Приватна інвестиційна компанія в сфері оборони та аерокосмосу AE Industrial Partners володіє більше ніж 41% акцій Firefly і контролює компанію. Із дев'яти членів ради директорів Firefly п'ятеро працюють у цій фірмі. AE має активи в розмірі $6,4 млрд.