OpenAI запустила нову просунуту модель ChatGPT для всіх клієнтів. Що вона вміє?

OpenAI офіційно представила нову флагманську модель GPT-5 і почала поетапно надавати її усім користувачам ChatGPT та розробникам через АРІ.

Для командних і корпоративних клієнтів також анонсовано розширені режими, повідомляє The Verge.

Голова OpenAI Сем Альтман назвав GPT-5 суттєвим стрибком порівняно з попередніми поколіннями, оскільки новинка "розумніша, швидша і рідше помиляється". Компанія очікує, що модель поверне їй лідерство, зокрема в кодуванні, написанні текстів і вирішенні медичних задач.

У ChatGPT запевняють, що GPT-5 працює як "єдина" система, де вбудований механізм автоматичного перемикання на "потужнішу" версію моделі для складних запитів або за командою "подумай ґрунтовно". Від ручного вибору моделей відмовилися.

Модель доступна всім користувачам ChatGPT, але для безплатних акаунтів діють ліміти, після вичерпання яких сервіс автоматично перемикається на легшу версію GPT-5 mini.

В OpenAI також очікують, що GPT-5 знайде значний попит у сфері програмування.

"Це найкраща в світі модель для програмування", – сказав Альтман.

Для прикладу, на пресбрифінгу голова відділу постнавчання OpenAI Янн Дюбуай показав, як GPT-5 буквально за лічені секунди створила сайт для вивчення французької мови з інтерактивною грою. Модель самостійно написала сотні рядків коду, і все коректно запрацювало під час демонстрації в Zoom.

