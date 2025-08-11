В Україні активно зростає попит на електромобілі. Які моделі найпопулярніші?
У липні український автопарк поповнили понад 7 тис. електромобілів (BEV).
Це на 47% більше, порівняно з липнем минулого року, повідомляє "Укравтопром".
Загалом було зареєстровано 6 849 легкових BEV з яких новими були 1 587 авто (+62%, порівняно з липнем 2024 року) і ще 5 262 уживаних (+42%). Фактично на нові авто припадає менше чверті ринку, тоді як авто з пробігом беззаперечні лідери (76,8%). Комерційних електромобілів придбали 176, із них нових лише 20.
ТОП-5 нових електромобілів липня:
- BYD Song Plus EV – 384 од.
- Honda eNS1 – 206 од.
- Volkswagen ID.Unyx – 131 од.
- Zeekr 7X – 104 од.
- Audi Q4 e-tron – 89 од.
ТОП-5 імпортованих електромобілів з пробігом:
- Tesla Model Y – 733 од.
- Tesla Model 3 – 567 од.
- Nissan Leaf – 522 од.
- Kia Niro EV – 265 од.
- Hyundai Kona Electric – 226 од.
Раніше повідомлялось, що в Україні зростає попит на електромобілі: Кожне четверте продане у липні авто – з електродвигуном.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль