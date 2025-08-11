В Україні активно зростає попит на електромобілі. Які моделі найпопулярніші?

У липні український автопарк поповнили понад 7 тис. електромобілів (BEV).

Це на 47% більше, порівняно з липнем минулого року, повідомляє "Укравтопром".

Загалом було зареєстровано 6 849 легкових BEV з яких новими були 1 587 авто (+62%, порівняно з липнем 2024 року) і ще 5 262 уживаних (+42%). Фактично на нові авто припадає менше чверті ринку, тоді як авто з пробігом беззаперечні лідери (76,8%). Комерційних електромобілів придбали 176, із них нових лише 20.

ТОП-5 нових електромобілів липня:

BYD Song Plus EV – 384 од.

Honda eNS1 – 206 од.

Volkswagen ID.Unyx – 131 од.

Zeekr 7X – 104 од.

Audi Q4 e-tron – 89 од.

Читайте також: У топ-10 – лише кросовери: Які автомобілі українці купують найчастіше

ТОП-5 імпортованих електромобілів з пробігом:

Tesla Model Y – 733 од.

Tesla Model 3 – 567 од.

Nissan Leaf – 522 од.

Kia Niro EV – 265 од.

Hyundai Kona Electric – 226 од.

Раніше повідомлялось, що в Україні зростає попит на електромобілі: Кожне четверте продане у липні авто – з електродвигуном.