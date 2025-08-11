Криза посилюється: Російські логістичні компанії поскаржились на нестачу мільйона працівників

У російській логістичній галузі не вистачає приблизно 1 мільйона працівників у сферах перевезень, складської обробки та управління ланцюгами постачання.

За даними учасників російського ринку, найгостріша нестача кадрів – у Москві та області, Санкт-Петербурзі, Свердловську, Новосибірську, Ростовській області та Татарстані, повідомляє The Moscow Times із посиланням на "Ізвєстія".

За даними російського порталу Superjob, у серпні найбільш дефіцитними є позиції водіїв вантажного транспорту, комплектувальники, менеджери з транспортної логістики, комірники та вантажники. На hh.ru найбільше вакансій припадає на водіїв, пакувальників і комплектува льників, комірників, машиністів і кур’єрів.

"Авито Робота" також фіксує різкий стрибок попиту на ці професії: за перше півріччя 2025 року оголошень для водіїв лісовозів стало більше на 129%, для водіїв легкових авто – на 80%.

Представники бізнесу пояснюють дефіцит поєднанням кількох чинників – зростання внутрішньої торгівлі й експорту, модернізацією логістичної інфраструктури (хаби, автоматизація, мультимодальні маршрути) та наслідками "буму" 2023-2024 років у маркетплейсах, що підвищив завантаженість складів.

Водночас наприкінці лютого логісти попереджали, що майже третина компаній наблизилася до передбанкрутного стану через зростання витрат і падіння ставок на перевезення, коли галузь просила відтермінувати страхові внески, запровадити пільгові кредити та компенсації лізингових платежів.

За січень-березень, за даними профоб’єднання "АвтоГрузЭкс", із ринку пішла кожна п’ята транспортна компанія, коли близько 30% перевізників зупинили бізнес через борги й неспроможність обслуговувати лізинг.

Раніше повідомлялось, що Центробанк Росії спрогнозував уповільнення російської економіки до нуля до кінця року.