Бронювання і субсидії на світло: Гетманцев анонсував рішення для підтримки прифронтових регіонів

Гетманцев анонсував рішення для підтримки прифронтових регіонів

Кабінет Міністрів на засіданні у середу, 13 серпня, планує ухвалити низку рішень, спрямованих на підтримку населення та бізнесу у прифронтових регіонах.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram за підсумками наради за участі представників уряду

"Перший пакет рішень, які можна прийняти швидко, буде винесений на Кабмін вже у середу (зміна підходів до бронювання, збільшення компенсації аграріям, субсидування вартості 100 кВт е/е на сім'ю та ін.)", – написав Гетманцев.

Депутат не уточнив деталей майбутніх рішень. Водночас він зауважив, що залишається низка складніших питань, які вирішити найближчим часом буде складно.

"Є більш складні питання, зокрема страхування військових ризиків, реформування оплати праці вчителів – пілотний проект у прифронтових регіонах, щодо якого домовились з урядом про спільну роботу, аби прискорити розробку та їх врахування у бюджетному процесі", – уточнив депутат.

У Раді готують податкові пільги в обмін на інвестиції у розвиток переробки. Як це працюватиме?

Однак робота у цьому напрямку продовжується, запевнив Гетманцев.

"Ми зробимо все необхідне, аби населення та бізнес у прифронтових громадах відчули: як би важко їм не було, вони не самі, з ними вся Україна", – написав депутат.

Як повідомлялося, раніше Кабінет Міністрів розширив програму підтримки агровиробників, які працюють на зрошуваних землях, на прифронтові регіони.

Бакановцы продолжают спать и не замечают агента сивковича в раде,который кричал на весь мир - финансирование армии это популизм.
показати весь коментар
12.08.2025 10:28 Відповісти
Коли цю гніду можна буде побачити за гратами разом з сівковичем, третьяковою і жолнович?
Дайте людям хоч трохи реальної потужності.
показати весь коментар
12.08.2025 10:35 Відповісти
Гарно дарувати те, чого раз від разу нема через війну. Чому, наприклад, взагалі нескасувати платню за електрику в Покровську? Дешево і "всі" задоволені
показати весь коментар
12.08.2025 10:59 Відповісти
Сказав "субсидії", і аж слюні потекли! Схематозик!
показати весь коментар
12.08.2025 11:05 Відповісти

