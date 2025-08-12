Російський уряд збирає нафтовиків на термінову нараду після ударів українських дронів по НПЗ

Уряд Росії готує термінову нараду з представниками найбільших нафтових компаній у зв'язку із ситуацією на паливному ринку.

За даними джерел російського агентства Інтерфакс, нарада за участю куратора енергетики віцепрем'єра Олександра Новака відбудеться в четвер, 14 серпня, передає The Mosсow Times.

За словами співрозмовників агентства, обговорюватимуться варіанти дій, покаликаних не допустити зростання роздрібних цін на бензин вище за рівень інфляції, хоча оптова вартість пального зросла від початку року майже на 50%. Водночас, ціни на АЗС зараз на 11% перевищують торішні, завдяки системі субсидіювання внутрішніх цін.

Бензин дорожчає, оскільки запасів товару на незалежному ринку майже немає, розповіли джерела газети "Коммерсант". За його словами, котирування вже перебувають на рівнях, які генерують незалежним АЗС збиток у кілька карбованців на літр від продажу закупленого на біржі бензину.

Крім того, ключовим фактором зростання котирувань стали "інциденти на НПЗ", пояснює керуючий партнер російського трейдера "Пролеум" Максим Дьяченко.

Як повідомлялося, внаслідок ударів українських безпілотників в ніч на 2 серпня, найбільший НПЗ "Роснєфті" – Рязанський нафтопереробний завод – вимушено зупинив приблизно половину своїх переробних потужностей. Ще один великий НПЗ "Роснєфті" – Новокуйбишевський – взагалі призупинив переробку нафти, повідомляло Reuters.

Після ударів українських дронів у ніч на 10 серпня Саратовський нафтопереробний завод російської держкорпорації припинив прийом нафти для переробки, повідомляв Bloomberg.

В ніч на 7 серпня українські безпілотники уразили Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, про наслідки цієї атаки наразі не повідомлялося, але внаслідок влучання БпЛА пожежа охопила технологічну установку з переробки газу та газового конденсату, повідомляли у Генштабі ЗСУ.

Крім того, раніше голова Міненерго РФ Сергєй Цивільов визнавав, що російські нафтові компанії мають проблеми з ремонтом нафтопереробних заводів через санкції.

Минулого року, за даними Reuters, обсяги переробки нафти на російських НПЗ впали до 12-річного мінімуму після того, як серія ударів українських БПЛА вивела з ладу щонайменше 10 найбільших заводів у РФ, деякі з яких були змушені простоювати місяцями.

Складнощі з ремонтом пов'язані з тим, що російські НПЗ критично залежні від імпортного обладнання: вони будувалися та модернізувалися за участю європейських та американських компаній, таких як UOP та ABB – вони забезпечували технології та програмне забезпечення для кожного з 40 найбільших заводів.