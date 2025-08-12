БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Влада Києва витратить ще 200 мільйонів на обладнання для управління вуличним освітленням

Влада Києва витратить ще 200 мільйонів на обладнання для вуличним освітленням

Комунальне підприємство "Інформатика" Київради 7 серпня за результатами тендеру замовило дочірньому підприємству "Хідден" ТОВ "Хідден Енерджі" обладнання для керування зовнішнім освітленням Києва на 193,56 млн грн. 

Про це повідомляють Наші гроші із посиланням на дані у системі "Прозорро".

За умовами угоди, до кінця року замовник отримає 66 щитів керування вуличним освітленням ЩКВО250 із послугами із встановлення, налагодження та візуалізації по 2,93 млн грн, або $70 479 за одиницю. Вони мають бути сумісні з раніше впровадженим софтом "Smart lightning app" словацької "SEAK s.r.o." і протоколом передачі даних PLC Seak.

У травні КП "Інформатика" вже купило такі щити на 370,2 млн грн, тоді їх замовляли цій самій фірмі по 2,83 млн грн, або $67 985, тобто на 4% дешевше у доларах.

Останній підряд "Хідден" також отримала без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Як повідомлялося, у 2018 році КП "Інформатика" без торгів через відсутність конкуренції замовила ТОВ "Хідден Енерджі.Юей" киянина Гліба Львова постачання софту Системи автоматичного та диспетчерського управління і контролю міським зовнішнім освітленням Києва та її пілотне впровадження в Дніпровському районі за 49,77 млн грн.

У 2019 році ця з фірма отримала нове замовлення на 149,54 млн грн, а в 2020 році її переоформили на Аббосбека Ібрагімова з Узбекистану під назвою "Аббінвест" і ліквідували.

У 2020 році уже ДП "Хідден" ТОВ "Хідден Енерджі" того самого Гліба Львова без торгів отримало підряд "Інформатики" на подальше впровадження системи на 199,11 млн грн, а в 2021 році – на 392,63 млн грн.

У 2023-2025 роках ДП "Хідден" виграло торгів щодо неї сумарно на 1,48 млрд грн. Отже, загалом система вже коштує столиці 2,27 млрд грн.

ДП "Хідден" ТОВ "Хідден Енерджі" є офіційним дистриб’ютором словацької SEAK Energetics в Україні та представляє систему управління освітленням СЕАК "Розумне світло".

На сайті "Хідден Енерджі" сказано, що вона втілила спільно з КП "Київміськсвітло" КМДА пілотний проект з управління світильниками з інтеграцією в загальну міську систему управління вуличного освітлення на вул. Антоновича. Потім фірма модернізувала спільно з КП "Інформатика" і КП "Київміськсвітло" освітлення у інших районах та на інших вулицях.

Із 2024 року обов’язки директора Комунального підприємства "Інформатика" виконує Микола Жандоров. Уповноваженою особою із публічних закупівель є Алла Дорошенко.

КП "Інформатика" підпорядковане Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА, який із 2023 року очолює Вікторія Іцкович. У 2017-2020 роках посаду директора цього Департаменту обіймав Юрій Назаров.

Київ (4757) тендер (2217) Prozorro (1797) закупівлі (2712)


Ці 200 мільйонів краще потратили би на закупівлю зенітних дронів для знищення шахедів. На жаль для нашої влади набагато важливіше отримати відкати ніж життя громадян
12.08.2025 20:45 Відповісти

