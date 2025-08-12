Світові ціни на кукурудзу зростають, одна з причин – посуха в Україні, – FAO

Світові експортні ціни на кукурудзу зростають через слабку активність продажів із боку виробників, посуху у Східній Європі та окремих регіонах України.

Додатковими факторами зростання цін стало скорочення експортної пропозиції з Аргентини через введення експортних зборів та в Бразилії завдяки високому внутрішньому попиту, повідомляється у звіті Сільськогосподарської організації ООН (FAO) щодо ситуації з продовольством у світі за липень.

Згідно із документом, загалом світові ціни на зернові знижуються: у липні середнє значення Індексу цін на зернові FAO складало 106,5 пункта, або -0,8% до рівня червня та на 4,2 пункта (-3,8%) нижче, ніж у липні 2024 року.

Зокрема, світові експортні ціни на ячмінь і кукурудзу зросли, тоді як на пшеницю та сорго впали

Тиск на пшеницю сформувала сезонна пропозиція в Північній півкулі під час жнив озимих, зазначає FAO. Водночас падіння стримали гірші умови для дозрівання ярої пшениці у частині Північної Америки та низька готовність фермерів продавати зерно в Європі й Чорноморському регіоні.

Щодо рису, індекс цін FAO у липні знизився ще на 1,8% зарядки значній експортній активності та млявого імпортного попиту.

