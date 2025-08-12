Нову АЕС у Великій Британії збудують зі сталі українського "Метінвесту"

Британський прокатний завод "Метінвесту" Spartan UK уклав контракт на постачання 1600 тонн сталевих листів для будівництва нової атомної електростанції Sizewell C на узбережжі графства Саффолк у Східній Англії.

Це один з наймасштабніших енергетичних проєктів у Великій Британії за останні десятиліття, повідомляє пресслужба "Метінвесту".

Планується, що Sizewell C забезпечить чистою енергією до 6 мільйонів домівок та допоможе створити до 10 000 робочих місць на піку будівництва.

За словами менеджера з продажів Spartan UK Іана Робінсона, вже отримано остаточні розміри для виробництва першої партії товстого листа – 800 тонн буде поставлено в серпні, а решту – у третьому кварталі 2025 року.

Будівництво атомної електростанції Sizewell C стане найбільшою державною інвестицією в енергетику у XXI столітті: британські споживачі вперше стануть співвласниками атомної електростанції. Цей проєкт має ключове значення для амбіцій Великої Британії стати супердержавою в галузі чистої енергії та побудувати стійке, низьковуглецеве майбутнє.

Як повідомлялося, раніше для будівництва нового стадіону "Бремлі-Мур Док" для футбольного клубу "Евертон" з англійського Ліверпуля використали 1 000 тонн гарячекатаного листа Spartan UK, виробленого на підприємствах групи "Метінвест".

За даними "Метінвесту", також із виробленої на підприємствах групи сталі створені найбільший у світі вітрильний лайнер Flying Сlipper, культурний простір The Shed у Нью-Йорку та хмарочос The Shard у Лондоні. Крім того, сталь "Метінвесту" використовувалась при будівництві НСК Олімпійський та скляного пішохідного мосту у Києві, а також для зведення саркофагу ЧАЕС.