В Україні збудуть завод із виробництва картоплі фрі. Але сировини для нього поки не вистачає

картопля,фрі

На Черкащині невдовзі запрацює завод із переробки картоплі на картопляне борошно та картоплю фрі.

Про це директорка компанії "Потейто Агро" Ольга Лонська розповіла галузевому виданню AgroPortal.ua.

Зазначається, що об’єкт уже будується, а частину обладнання доставлено. Проєктна потужність переробки очікується на рівні близько 150–180 тис. тонн на рік.

Водночас, за її словами, у держреєстрі насіннєвого матеріалу для картоплі фрі наразі лише 2–3 сорти, тож компанія підбирає інші й випробовує їх на власних полях.

В Україні з'являться два нові підприємства з переробки зерна. Скільки це коштуватиме

"Вирощуванням картоплі для виробництва фрі в Україні практично ніхто не займається, тому ми вирішили набути цей досвід. Звичайно, робимо це не самі, а долучаємо колег, Українську асоціацію виробників картоплі", – зазначила Лонська.

Частину врожаю цього сезону планують переробити на суху суміш (картопляне борошно), оскільки відповідну лінію мають запустити вже на початку 2026 року.

Раніше повідомлялось, що в Україні відкрили найбільший завод з виробництва замороженої здоби.

завод (756) інвестиції (1597) будівництво (2259)


