Фонд держмайна продає харківське підприємство "Енергосталь" за 600 мільйонів. Хто покупець?

Переможець приватизаційного ауціону запропонував сплатити 600 мільйонів гривень за єдиний майновий комплекс державного підприємства "Український науково-технічний центр металургійної промисловості "Енергосталь" у Харкові.

Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна України за результатами аукціону, що відбувся в електронній торговій системі "Prozorro.Продажі".

Зазначається, що за лот змагалися 7 учасників, а ціна в результаті торгів зросла у 57,3 рази – зі стартових 10,47 млн грн до 600 млн грн.

Водночас окрім вартості заводу, переможець також має сплатити ще 120 млн грн ПДВ, тож сумарні надходження до бюджету можуть перевищити 720 млн грн.

За даними у системі "Prozorro.Продажі", переможцем аукціону стало ТОВ "Сандерс Лофт", яке запропонувало сплатити за лот 600 млн грн на кілька хвилин раніше, ніж таку ж суму заявило ТОВ "ДАС 2015". Третьою стала пропозиція корпорації "Укріннмаш", яка була значно нижчою - 200 млн грн. За даними у системі YouControl, ТОВ "Сандерс Лофт" належить харівському підприємцю Аліку Хечояну.

Після повної оплати покупець отримає у власність об’єкт, що включатиме:

68 одиниць нерухомого майна та інфраструктури (адміністративні, виробничі, складські будівлі, мережі тощо);

загальну площу будівель і споруд близько 50 тис. м²;

10 транспортних засобів;

379 одиниць рухомого майна (обладнання, меблі, інвентар тощо).

