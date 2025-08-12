Росія втратила $20 мільярдів за пів року через падіння цін на нафту і втрату транзиту газу через Україну, – росЗМІ

Валютний виторг від експорту російських мінеральних продуктів у першому півріччі 2025 року зменшився до $110,1 млрд, що на $20,3 млрд менше, ніж у січні-червні минулого року.

На зменшення експорту вплинуло падіння цін на нафту та припинення транзиту російського газу через Україну, пише The Moscow Times.

Водночас загалом експорт російських товарів зменшився не так суттєво – лише на $13,3 млрд (з $208,8 млрд до $195,5 млрд), свідчать дані російської митниці.

Хоча виторг від експорту продовольства зменшилися на $3 млрд, але на стільки ж зріс експорт продукції хімічної промисловості, машин і обладнання, а постачання металів збільшилося на $4,2 млрд.

Загалом на сировину все ще припадає більше половини російського експорту: 56,3% у першому півріччі 2025 року (62,9% рік тому).

Транзит російського газу через Україну припинився з 1 січня, а ціни на нафту впали на початку квітня після того, як Дональд Трамп розв'язав тарифну війну. Відтак, у січні середня вартість російської експортної нафти Urals становила $67,7 за барель, а у червні – вже $59,8 за барель. За оцінками російського центробанку, середні ціни на нафту у 2025-2026 роках будуть нижчими, ніж у 2024 році. Через це вартість російського експорту цього року зменшиться до $410 млрд після торішніх $433 млрд, за умови зростання цін на несировинні товари.

Водночас імпорт товарів до Росії за півроку зріс на $1,1 млрд – до $131,6 млрд, за даними ФМС РФ.

Зокрема, ввезення продовольства зросло майже на 15% – з $18 млрд до $20,6 млрд, хімічної продукції – з $25 млрд до $26,7 млрд. Водночас постачання машин та обладнання, головної статті російського імпорту, зменшилося на $3,2 млрд – до $63 млрд.

Як повідомлялося, за даними центробанку РФ, російська економіка до кінця поточного року може уповільнити темпи зростання до нуля.