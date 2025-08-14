Кабмін виділив ще 1,4 мільярда на дотації для постраждалих від війни громад

Кабінет Міністрів України затвердив розподіл додаткової дотації місцевим бюджетам на деокупованих та постраждалих від війни територіях за другий квартал 2025 року в обсязі понад 1,4 мільярда гривень.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні напередодні, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зокрема, виділено:

394,9 млн грн – для обласного бюджету Донецької області та 90 територіальних громад (компенсація втрат ПДФО);

441,9 млн грн – для 113 територіальних громад (компенсація втрат від податку на нерухомість, плати за землю та єдиного податку);

149,6 млн грн – для 77 територіальних громад (компенсація втрат за грудень 2024 року);

3 млн грн – для бюджету Кальчицької сільської територіальної громади (заходи воєнного стану, соціальний захист переселенців);

435 млн грн – для обласного бюджету Чернігівської області та 25 територіальних громад (першочергові видатки, зокрема зарплати та комунальні послуги).

"Додаткова дотація спрямовується на підтримку місцевих бюджетів деокупованих, прифронтових та інших територій, що зазнали негативного впливу внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії проти України", – пояснили у Мінфіні.

Читайте також: 1000 гривень на гектар: Кабмін встановив субсидію для аграріїв у зоні бойових дій

Як повідомлялося, у першому кварталі 2025 року Кабмін спрямував 1,5 млрд грн дотації громадам на прифронтових територіях, а також територіях, які зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією РФ.

Загалом на 2025 рік у державному бюджеті передбачено 36,53 млрд грн додаткової дотації, повідомляли у Мінфіні.