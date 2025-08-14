"Дія" відновила роботу двох послуг для водіїв. Вони не працювали більше тижня

У застосунку "Дія" знову доступні послуги заміни техпаспорта та перереєстрації транспортного знову, які не працювали з 4 серпня.

Як пояснили у службі підтримки "Дії", ці сервіси були недоступними через технічні несправності, але разом з Головним сервісним центром МВС їх вдалося виправити.

"Послуги працюють, як і раніше, в автоматичному режимі – замовляйте в "Дії". Сервісний центр МВС перевірить документи, а "Укрпошта" доставить новенький техпаспорт і номерні знаки – у найближче відділення або кур'єром просто до ваших дверей", – додали у підтримці сервісу.

Як повідомлялося, цього тижня в Україні почалась реалізація проєкту "Дія.Картка" для державних виплат громадянам. Оформити картку можна у застосунку "Дія", на неї надходитимуть усі виплати від держави.