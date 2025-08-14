Рішення про конфіскацію 2,6 мільярда в онлайн-казино Pin-Up набуло чинності, кошти надійдуть у держбюджет, – ДБР

Конфісковані 2,6 млрд грн російського онлайн-казино Pin-Up найближчим часом буде перераховано до державного бюджету.

Ухвалене 10 липня Шевченківським райсудом Києва рішення про конфіскацію коштів набрало законної сили 10 серпня, його вже направили до Мінфіну та АРМА для негайного виконання й перерахування коштів у дохід держави, повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань (ДБР).

У ДБР уточнили, що наразі більша частина цих коштів інвестована в військові ОВДП за рішенням уряду, решта розміщена на депозитах. Процентний дохід від управління арештованими активами перевищив 200 млн грн.

Як повідомлялося, Шевченківський райсуд Києва 10 липня 2025 року затвердив угоду про визнання вини, укладену між прокурором і директором ТОВ "Укр Гейм Технолоджі", що працювало під брендом Pin-Up.

Топменеджер надав покази на організаторів, визнав свою вину та уклав угоду про визнання винуватості, що дозволило йому уникнути в'язниці і отримати умовне покарання. Водночас рішення суду про затвердження угоди передбачає спеціальну конфіскацію понад 2,6 млрд грн коштів казино і доходу від управління цими коштами. Раніше активи були арештовані й передані до АРМА.

Що відомо про арешт коштів онлайн-казино Pin-Up

Нагадаємо, раніше новий регулятор ринку азартних ігор позбавив ліцензії онлайн-казино "Pin-Up", оскільки його власників пов’язували з Росією.

Перед цим, 25 травня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО, яке передбачає запровадження санкцій проти дев'яти юридичних та трьох громадян РФ, пов'язаних із казино Pin-Up.

Зокрема, йдеться про Дмитра Пуніна, Івана Баннікова та Олександра Матяшова. Під обмеження потрапили компанії ТОВ "Укр Гейм Технолоджі", ТОВ "Транітадевелопмент", ТОВ "Турбо.юа", ТОВ "Вікторія-Софт" та інші.

Нагадаємо, у лютому працівники ДБР затримали директора компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pіn-Up. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді арешту без права на заставу.

На початку січня ДБР затримало номінального власника компанії, яка отримала ліцензію на роботу в Україні під брендом онлайн-казино "Pіn-Up", а також члена КРАІЛ Євгена Яхнія.

За версією слідства, онлайн-казино Pіn-Up пов'язане із представниками РФ та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами. При цьому пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи працювали на території т. зв. "ЛНР", наповнюючи збройну агресію проти України. До того ж реальний власник онлайн-казино після початку повномасштабного вторгнення фінансував ветеранів так званої "СВО". Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території РФ та російських вебресурсах.