Кабмін виділив додаткові 1,6 мільярда на виплату компенсацій за зруйноване житло, – Свириденко

Кабінет Міністрів виділив Мінрозвитку 1,6 мільярда гривень на фінансування програми "єВідновлення" – кошти спрямують на допомогу сім’ям, які втратили оселі через війну.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram.

Вона уточнила, що із цієї суми близько 1,3 млрд грн спрямують на житлові сертифікати для купівлі нового житла замість зруйнованого, їх зможуть використати 839 заявників. Ще 335 млн грн виділено на відбудову будинків на власних ділянках для 152 родин.

Читайте також: Мешканці прифронтових територій отримають компенсацію за 100 кВт електроенергії, – Кабмін

Програма "єВідновлення" діє понад два роки й уже допомогла близько 120 тис. українців відремонтувати, збудувати або придбати житло, нове фінансування дозволить ще більшій кількості постраждалих повернутися до безпечних домівок і нормального життя, додала Свириденко.

Раніше повідомлялось, що у "Дії" з’явилася можливість отримати грант на відновлення бізнесу після обстрілів.