Будівельна компанія "Ковальська" купила склади неподалік від метро "Святошин" у Києві. Тепер там зведуть житло

Антимонопольний комітет України дозволив будівельній компанії "Ковальська" набути контроль над "Еталон Девелопмент".

Таке рішення АМКУ ухвалив на засіданні у четвер, 14 серпня, повідомляє пресслужба регулятора.

Надано дозвіл АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Ковальська" на набуття контролю над ТОВ "Еталон Девелопмент", – йдеться у повідомленні АМКУ.

Група "Ковальська" подала відповідну заявку на початку липня 2025 року, уточнює українська редакція Forbes.

ЗНВКІФ "Ковальська" на 75% належить Олександру Пилипенку і на 25% Миколі Суботенку, свідчать дані YouControl. Засновником ТОВ "Еталон Девелопмент" є компанія "Еталон Капітал", кінцевий бенефіціар – Богдан Серотюк, співвласник компанії InCo home.

Рік тому, у лютому 2024-го, обидві компанії "Еталон" належали столичному забудовнику Василю Хмельницькому.

Компанії "Еталон Девелопмент" належать нежитлові приміщення на вул. Жмеринській, 1 у Києві, за даними реєстру нерухомого майна. Це майстерні, цехи, склади та інші будівлі сукупною площею понад 15 000 кв. м.

"Розглядаємо цей актив як майданчик для реалізації майбутнього проєкту девелопменту відповідно до стратегії розвитку Групи "Ковальська", – прокоментували угоду у пресслужбі групи.

Як повідомлялося, раніше АМКУ надава дозвіл компанії Cliff Capital Growth Fund Vcic Ltd (Кіпр), пов'язаній з ПБГ "Ковальська", на придбання корпусів B04 і B06 інноваційного парку UNIT.City в Києві у фірм, пов'язаних зі столичним забудовником Василем Хмельницьким.

За даними YouControl, бенефіціаром Cliff Capital Growth Fund Vcic Ltd є зареєстрований на Кіпрі Олександр Пилипенко – засновником, головний акціонер та президент групи "Ковальска".