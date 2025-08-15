Українські дрони атакували восьмий великий НПЗ у Росії від початку місяця (оновлено)

У ніч на 15 серпня Самарська область РФ зазнала "масованої атаки" БПЛА.

Про це повідомив губернатор регіону Вячеслав Федорищев, передає The Moscow Times.

Місцеві жителі розповіли про серію вибухів і сильну пожежу в районі Сизранського нафтопереробного заводу, що належить "Роснєфті".

Згодом удар по НПЗ у Росії в ніч на 15 серпня підтвердили у Генштабі ЗСУ.

Уражено Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ, який є одним з найбільших у системі "Роснєфті". Виробляє широкий спектр пального, серед іншого – авіаційний гас. Бере участь у забезпеченні збройних сил РФ", – йдеться у повідомленні Генштабу.

Сизранський НПЗ має потужність 8,9 млн тонн на рік, випускає близько 800 тис. тонн бензину та 1,5 млн тонн дизпального. Підприємство вже ставало ціллю дронових атак у 2024-му та на початку 2025 року, після чого завод тимчасово зупиняв роботу.

Загалом від початку серпня українські дрони атакували цілу низку російських НПЗ:

2 серпня – Рязанський і Новокуйбишевський НПЗ;

7 серпня – Афіпський (Краснодарський край);

10 серпня – "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" (Респ. Комі) та Саратовський НПЗ;

13 серпня – НПЗ у Слав’янську-на-Кубані;

14 серпня – НПЗ "ЛукОйл-Волгограднефтепереработка" у Волгограді.

Читайте також: Напередодні саміту в Алясці воєнна економіка Путіна "тріщить по швах", – Bloomberg

При цьому, три найбільші заводи "Роснефті" – Саратовський, Рязанський і Новокуйбишевський – частково або повністю зупинили переробку.

На тлі дефіциту пропозиції пального уряд РФ продовжив заборону на експорт бензину у вересні-жовтні. Попри обмеження, оптові ціни на нафтопродукти з весни зросли приблизно на 30%, а на ринку попереджають про ризик локальних дефіцитів пального.

Раніше повідомлялось, що українські дрони атакували сьомий великий НПЗ у Росії від початку місяця.