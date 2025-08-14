Українські дрони атакували сьомий великий НПЗ у Росії від початку місяця (оновлено)

Індустрія дронів

У ніч на 14 серпня Волгоградську область масовано атакували українські БПЛА.

Про це повідомив губернатор регіону Андрій Бочаров, передає The Moscow Times.

За його словами, через падіння уламків на Волгоградському НПЗ сталося розлиття та займання нафтопродуктів

Під удар потрапив НПЗ "ЛукОйл-Волгограднефтепереработка", що є одним із найбільших виробників пального в Південному федеральному окрузі. Проєктна потужність становить 14,8 млн тонн на рік.

Згодом удар по цьому російському НПЗ підтведили Сили безпілотних систем ЗСУ.

"У ніч на 14 серпня оператори 14-го окремого полку Сил безпілотних систем уразили черговий стратегічний об’єкт противника – нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" у м. Волгоград. Це один із десяти найбільших НПЗ в росії та найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі", – йдеться у повідомленні.

За інформацією СБС, внаслідок атаки на території НПЗ спалахнула масштабна пожежа.

"Дані супутникового сервісу NASA FIRMS підтверджують наявність численних осередків вогню в зонах, де розташовані переробні установки та резервуари з нафтопродуктами. Детальні наслідки вогневого ураження уточнюються", – додали у СБС.

Загалом від початку серпня українські дрони атакували цілу низку російських НПЗ:

2 серпня – Рязанський і Новокуйбишевський НПЗ;

7 серпня – Афіпський (Краснодарський край);

10 серпня – "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" (Респ. Комі) та Саратовський НПЗ;

13 серпня – НПЗ у Слав’янську-на-Кубані.

Як повідомлялося, внаслідок ударів три найбільші НПЗ "Роснєфті" – Саратовський, Рязанський і Новокуйбишевський – були змушені повністю або частково зупинили переробку.

Читайте також: Ціни на бензин у Росії б’ють рекорди п’ятий день поспіль після ударів українських дронів по НПЗ

14 серпня віцепрем’єр РФ Олександр Новак скликав екстрену нараду з нафтокомпаніями щодо ситуації на ринку пального, де ціни з весни зросли на 30% попри заборону експорту бензину.

За оцінками галузевих джерел, дефіцит пропозиції на внутрішньому ринку може призвести до повторення "бензинової кризи" у серпні–вересні, з локальними нестачами пального. Не виключають і звернення Москви за підмогою до Білорусі, як це вже було на початку 2024 року.

Раніше повдіомялось, що російський уряд збирає нафтовиків на термінову нараду після ударів українських дронів по НПЗ.