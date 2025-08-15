Борг за донарахованими через суди військовими пенсіями перевищує 51 мільярд, – ПФУ
За даними Пенсійного фонду України, станом на 1 липня 2025 року заборгованість перед військовими пенсіонерами з виплати пенсій, донарахованих за рішеннями судів, становить 51,3 мільярда гривень.
Водночас прострочених виплат поточних пенсій військовим пенсіонерам немає, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") у Telegram.
Він зауважив, що сума боргу за пенсіями, які військові пенсіонери відсудили у держави, величезний.
"Ця сума співставна з усіма доходами на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за липень-2025 (за даними ПФ, ЄСВ та інші платежі склали 52,5 млрд грн)", – зауважив Гетманцев.
Він визав, що знайти кошти на погашення цих боргів буде складно, але одни із джерел надходжень має стати детінізація економіки.
Раніше повідомлялось, що середня пенсія в Україні збільшилася до $153 на місяць, але зростання не покриває інфляцію.
А кацапську ти ЛИЦЕМІР ЧУДОВО РОЗУМІЄШЬ ОТ ТІЛЬКИ НЕНАВИДИШЬ УКРАЇНЦІВ.
бо кацапи є ментальні брати твої.
убєльонний сєдінаміЗ початку війни при зустрічі поглядає на мене з підозрою. Мені і самому якось ніяково, шо я у свої 67 - не на передку!
Но лучше бы пи...дила.
ТОДІ ВСІМ ВИСТАЧИТЬ.
Тепер вони цинічно подають до суду та прирівнюють пенсії до тих пенсіонерів хто воював, бо закон тне розділяє військових пенсіонерів тих хто воював і тих хто не воював, це питання актуальне з початку війни, депутати-паразити на законодавчому ріві досі не врегулювали це питання, та своєю бездіяльнічсть нанесли збитки вже в 51 мільярд