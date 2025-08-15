БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Борг за донарахованими через суди військовими пенсіями перевищує 51 мільярд, – ПФУ

Який борг за донарахованими через суди пенсіями перед військовими?

За даними Пенсійного фонду України, станом на 1 липня 2025 року заборгованість перед військовими пенсіонерами з виплати пенсій, донарахованих за рішеннями судів, становить 51,3 мільярда гривень.

Водночас прострочених виплат поточних пенсій військовим пенсіонерам немає, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") у Telegram.

Він зауважив, що сума боргу за пенсіями, які військові пенсіонери відсудили у держави, величезний.

"Ця сума співставна з усіма доходами на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за липень-2025 (за даними ПФ, ЄСВ та інші платежі склали 52,5 млрд грн)", – зауважив Гетманцев.

Читайте також: Пенсії за рішеннями суду: Кабмін встановив порядок погашення боргів на 85 мільярдів

Він визав, що знайти кошти на погашення цих боргів буде складно, але одни із джерел надходжень має стати детінізація економіки.

Раніше повідомлялось, що середня пенсія в Україні збільшилася до $153 на місяць, але зростання не покриває інфляцію.

Топ коментарі
+15
це 45тирічні військові пенсіонери які фронт по телевізору бачили? чи це бойовим ветеранам не доплачують?
15.08.2025 12:06 Відповісти
+9
А який там процент військових пенсіонерів пішло воювати??
15.08.2025 12:07 Відповісти
+8
Завдяки цій системі до війська йдуть нероби, мрією яких є не робити нічого і вже в45 років вийти на пенсію.
15.08.2025 12:41 Відповісти
це 45тирічні військові пенсіонери які фронт по телевізору бачили? чи це бойовим ветеранам не доплачують?
15.08.2025 12:06 Відповісти
за даними https://www.google.com/search?sca_esv=0ca5cf9eb183326c&cs=0&sxsrf=AE3TifPFlMvjXYThNFH9KYdZvyvnxr0vCw%3A1755248899442&q=%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&sa=X&ved=2ahUKEwi03OnYu4yPAxXKRfEDHXFyIFoQxccNegQIAxAB&mstk=AUtExfBgxcFNUqNEaYdtzL8dPn0o_lCH5cm9Si0auZV2dZnJvwLEQYjXqQt2mK30qS6q2UzZGnGjvka-nj4aKXfhbr9AXoU8PB4bilr-IkjGXpQ5F-UcrVy1HjNT9R27xAkXvyrW74AfIyj0CGvUPlnAw-D_4jLmZvlk0_AB9FiJ0H4CmJiHH5Kl27ZaHNFEUDgCsaWKuhKe4bGVJpLAI3Xi5CIO4UgFMs-5p90d0aM3xWjzWzES9F1Bzn573OjtaknvnGVbBWCtVJcp3PrnnqoP-HlW&csui=3 Мінсоцполітики, в Україні налічується 635,8 тисяч колишніх військових та силовиків, які отримують пенсію за вислугу років. Серед них є близько 145,2 тисячі чоловіків призовного віку, які не служать у війську
15.08.2025 12:09 Відповісти
Відсотків так на 95 мінімум ті, що по телевізору бачили...
15.08.2025 12:11 Відповісти
Пистаболы интернетные! Я военный пенсионер, мне 59. В 2014 году 90% моих сослуживцев офицеров и прапорщиков, которым пришли повестки мобилизовались! ( Я тоже) За 10 лет кто уже погиб, кто дембельнулся, кто умер, кого комисовали! Вы трандите, засилье совка, определитесь! Я служил в части которая занималась боевой работой. Я то же в количистве тех кому государство должно деньги по решению суда! Боевых ветеранов государство очень быстро забывает! Сначала с ними носятся везде, как с афганцами, а потом и опа деньгов на всех не хватает. Зато всегда хватает подпеСдышей властных которым должны все кроме их самих!
15.08.2025 12:49 Відповісти
не розумію кацапську. а ти видно, не розумієш українську мову.
15.08.2025 12:52 Відповісти
Твои проблемы.
15.08.2025 12:55 Відповісти
тю.
15.08.2025 12:56 Відповісти
Воював би ти так з кацапами ЯК ВОЮЄШЬ З УКРАЇНЦЯМИ, ТИМ БІЛЬШЕ ЯК ти МЕРЗОТО ВОЮЄШЬ З ЗАХИСНИКАМИ УКРАЇНИ.

А кацапську ти ЛИЦЕМІР ЧУДОВО РОЗУМІЄШЬ ОТ ТІЛЬКИ НЕНАВИДИШЬ УКРАЇНЦІВ.
бо кацапи є ментальні брати твої.
15.08.2025 13:31 Відповісти
А який там процент військових пенсіонерів пішло воювати??
15.08.2025 12:07 Відповісти
А я бы хотел знать, какой процент военных ушел на пенсию , с марта 2022 года.
15.08.2025 12:11 Відповісти
🤣🤣як пацюки втікали,,,
15.08.2025 12:12 Відповісти
Не великий, бо звільнення можливі тілько або за станом здоров'я (ВЛК), або по досягненню 60 років.
15.08.2025 12:55 Відповісти
Поруч зі мною із лютого 2022 таких служило і зараз служать багато. Перші місяці полковники були кулеметниками, стрільцями. Хто загинув, хто поранений по другому разу, кому пощастило. Я підказував як судом домагатися законного розміру пенсії.
15.08.2025 13:32 Відповісти
Це так, боргу не має тільки пенсіонерам депутатам, суддям, прокурорам, та вищим госслужашим, їм виплачується вчасно і перерахунок роблять в пенсійному фонді, а не через суди
15.08.2025 12:10 Відповісти
В основному це інвалідні прокурори і судді плюс вертухаї і ветерани СБУ(К).
15.08.2025 12:29 Відповісти
У мене поверхом нижче живе такий собі 46-річний військовий пенсіонер-ветеран, убєльонний сєдінамі
З початку війни при зустрічі поглядає на мене з підозрою. Мені і самому якось ніяково, шо я у свої 67 - не на передку!
15.08.2025 12:32 Відповісти
Зелена ботоферма слухайте уважно. 1. Силовики- це не тільки ЗС України. Силовики- це ще НАБУ, САП, ДБР, БЕБ, поліцаї, СБУ, НГУ, прокурори, податківці. 2. Заборгованність виникла через не виконання владою законів України. 3. Намагання перевести стрілки на пенсіонерів ЗСУ- ганебна дичь влади. 4. Війскьові пенсії - це не про гроші. Це про безпеку країни. Військова пенсія- це один із чинників мотивації молодої людини при прийнятті рішення про військову службу. Якщо поставити пенсфне забезпечення військових на один рівень з цивільними- то тоді навіщо молодій людини бути професійним військовим? З масою обмежень та у подальшому підірваним здоровям. В США військові пенсії перераховують ЩОРІЧНО ДО ВІДПОВІДНОСТІ ДО НОВИХ ЗБІЛЬШЕНИХ ОКДАДІВ. А у нас це бажають відмінити. Законопроект вже у ВР.
15.08.2025 12:34 Відповісти
Завдяки цій системі до війська йдуть нероби, мрією яких є не робити нічого і вже в45 років вийти на пенсію.
15.08.2025 12:41 Відповісти
Маячня, це як прирівнювати всіх з ім'ям, наприклад Ігор, до довбойобів. Так дофуя пенсів яких не знають куди подіти і застосувати, то це не їх проблема, а питання до зевлади, яка не хоче нічого робити для застосування цих людей...
15.08.2025 12:52 Відповісти
Так пиСтуй в армию и тоже на пенсию уйдешь в 45!
15.08.2025 13:01 Відповісти
Не для того мама пестила игор5ьочка.
Но лучше бы пи...дила.
15.08.2025 13:34 Відповісти
Z-тварини з ПР та найвеличнішим прирівняли бойових військових пенсіонерів, з з тими , що порох не нюхали. а пробухали і розвалили в 90-х та 2000-х роках армію.
15.08.2025 12:39 Відповісти
Одне іншого не стосується. Людина вийшла на пенсію, яку заробила. З таким же успіхом можна до всіх доколупуватись і до двірників і до директорів.....
15.08.2025 12:47 Відповісти
Не брав участі у війні немаєш підвищеного забезпечення,що ще треба пояснювати?А то виходить на скалічених війною грошей не вистачає а на хитрожопих здорованей які адвокатів винаймають то треба знайти?
15.08.2025 12:41 Відповісти
Є пропозиція, повертати заборгованість тим хто пройшов з 22о, або пройде зараз військову службу, звичайно у ЗБД )))
15.08.2025 12:45 Відповісти
То есть уже началось)? С 2014 не считается?
15.08.2025 13:10 Відповісти
МАКСИМАЛЬНА ПЕНСІЯ В УКРАЇНІ МАЄ БУТИ: мінімалка ПОМНОЖЕНА на 10 і пАЗДЕЦЬ!

ТОДІ ВСІМ ВИСТАЧИТЬ.
15.08.2025 12:50 Відповісти
Ага, хто простдів на ринку лузаючи насіння і хто пропахав на виробництві чи 25 років прослужив і всім однаково?
15.08.2025 12:53 Відповісти
Тп він нащадок Шарікова.
15.08.2025 13:07 Відповісти
Поліграф Поліграфович часом не ваш родич? Не прапрадідом вам доводится?
15.08.2025 13:08 Відповісти
Нєйух було найожувати військових пенсіонерів ще з часів чучми. То й не було б скільки боргу.
15.08.2025 12:51 Відповісти
Спочатку найо...ли при нарахуванні, а зараз скіглить гнида парашно Zелена.
15.08.2025 13:05 Відповісти
Це ті пенсіонери які повиходили на пенсію у 45 років і жодного дня не воювали!
Тепер вони цинічно подають до суду та прирівнюють пенсії до тих пенсіонерів хто воював, бо закон тне розділяє військових пенсіонерів тих хто воював і тих хто не воював, це питання актуальне з початку війни, депутати-паразити на законодавчому ріві досі не врегулювали це питання, та своєю бездіяльнічсть нанесли збитки вже в 51 мільярд
15.08.2025 13:26 Відповісти
Только кацапы решили, что они могут наайоПывать своих граждан и не платить по долгам государства. Гетьманцев хочет как в кацапии? пусть туда и писДует! А забрасывать высокохудожественную дичь так называемый БЦ ? Результат может быть противоположным ожидаемому. Выжившие после властной зачистки Ветераны всех воин ( и просто военной службы) быстрее договорятся, чем богатые слымаки, спасающие свои жопы!
15.08.2025 13:31 Відповісти

