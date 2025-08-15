Російські банки почали відхиляти 80% заявок на кредити від населення

У липні частка схвалених заявок на отримання кредитів у Росії становила лише 21,4% – банки масово відмовляють позичальникам.

Про це свідчать дані російського Національного бюро кредитних історій, повідомляє The Moscow Times.

При цьому зниження ключової ставки з 21% до 18% майже не вплинуло на результат – частка схвалень заявок на кредити зросла лише на 0,7% за місяць.

Зазначається, що за автокредитами та споживчими позиками російські банки відмовляють у 75-80% випадків, за іпотекою – у близько 60% навіть попри дію пільгових програм.

Таким чином російські банки посилюють ризик-орієнтований підхід через зростання прострочки за попередніми кредитами, оскільки інфляція та вищі платежі тиснуть на бюджети домогосподарств. Зазначається, що якщо на обслуговування боргу буде іти понад 80% доходу, відмова практично гарантована, та й навіть за 50% ризик дуже високий.

"Проблеми з простроченням за кредитами частково відбивають тиск на реальні доходи домогосподарств та на їхні бюджети через інфляцію та зростання платежів за вже взятими позиками", – пояснив аналітик Freedom Finance Global Володимир Чернов.

Висока закредитованість залишається системною проблемою галузі, а загальний борг населення наприкінці 2024 року наближався до 37 трлн руб (понад $460 млрд).

Водночас після відмов банків частина позичальників звертається до організацій з видачі мікрокредитів. Однак і там зростає частка відмов, що підштовхує населення звертатись до нелегальних кредиторів.

Раніше повідомлялось, що зростання ВВП Росії уповільнилося до 1,1%, далі може початися падіння.