В Україні знайшли нову схему нелегального експорту сої на 1,5 мільярда, – депутат Заблоцький

Маловідома компанія намагається використати недоліки у законодавстві, щоб вивозити за кордон великі обсяги сої невідомого походження та уникнути необхідності повернення в Україну валютного виторгу від її продажу.

Про це повідомив народний депутат Мар’ян Заблоцький, голова ТСК Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень, пов’язаних з неповерненням валютної виручки в Україну.

За його словами, маловідоме ТОВ "Алтекс Групп" оформило на митниці 100 тис. тонн сої вартістю 1,5 млрд грн. При цьому за останні три роки компанія не має жодної податкової накладної, а це – головний документ, який підтверджує, що соя була куплена офіційно, зі сплатою усіх податків.

"Це дає підстави вважати, що операції проводяться за сумнівними схемами", – написав депутат у Facebook.

У випадку, якщо реалізувати схему вдасться, вторговані за українську сою 1,5 мільярда гривень не повернуться в Україну, а осядуть на рахунках покупця – компанії AL Tazamaidan FZ llc, зауважив Заблоцький.

Він нагадав, що для того, щоб вивезти агропродукцію за кордон, експортери зобовʼязані внести депозит – грошову гарантію, яка забезпечує повернення валютної виручки в Україну після експорту. Але "Алтекс Групп" цього не зробила і намагається відправити сою під виглядом "тимчасового вивезення на переробку".

"Для мене принципово, щоб вивезення не здійснювалося без експортного забезпечення і щоб не з’явилась нова лазівка, яка це порушує... Тому вирішив публічно привернути до цього увагу – паралельно з офіційними зверненнями до ОГП, БЕБ та СБУ", – зазначив Заблоцький.

Він нагадав, що нещодавно Верховна Рада ухвалила законопроєкт про запровадження 10% експортного мита на сою (окрім виробників і переробників).

"Цей кейс – черговий доказ, чому це рішення було необхідним: компанія-експортер із нульовим доходом за попередні роки та лише операціями імпорту обладнання з країни-агресора раптом "відкрила" в собі талант експортувати сою на мільярди гривень, не здійснивши жодної офіційної закупівлі. Сподіваюсь, закон скоро буде підписаний і нарешті завершить цей багаторічний цирк із "соєвими акробатами", – додав депутат.

Як повідомлялося, Верховна Рада запровадила експортне мито на сою та ріпак у розмірі 10%. Відповідну поправку депутати врахували під час голосування за законопроєкт №13157, який у другому читанні 16 липня підтримали 245 депутатів. Однак він ще не підписаний президентом.