Китайська економіка різко сповільнилась у липні. Які причини?

Китайська економіка демонструє все більше ознак "охолодження".

Так, у липні промислове виробництво зросло всього на 5,7% у річному вимірі, що є мінімумом із листопада минулого року, а роздрібні продажі – лише на 3,7%, порівняно з 4,8% у червні, повідомляє Financial Times.

На тлі чотирирічного спаду на ринку нерухомості та збереження торговельної напруженості з США посилюються дефляційні ризики й насамперед проблеми надвиробництва, зауважує видання.

Серед основних факторів сповільнення економіки Китаю аналітики вказують проблеми на ринку нерухомості: ціни на нове житло в 70 містах знизилися на 0,3%, порівняно з червнем, попит залишається й далі слабким. Інвестиції в нерухомість за січень-липень упали на 12%.

Водночас споживча інфляція у липні була близькою до 0% у річному обчисленні, а виробнича склала значні мінус 3,6%. Крім того, Народний банк Китаю зафіксував несподіване падіння видачі нових кредитів попри попередні заходи стимулювання.

Китайська влада намагається стимулювати попит субсидіями для сімей та програмами trade-in побутової техніки, паралельно розгортаючи кампанію проти "інволюції" – надлишкових потужностей у промисловості. Водночас економісти застерігають, що без сильнішого стимулу цього може бути замало, пише FT.

Вони зауважують, що неаразі лише експорт лишається опорою зростання, у липні він збільшивсяна 7,2%, порівняно з липнем минулого року. Водночас, попри чергову 90-денну паузу у тарифній війні зі США, у другому півріччі зовнішній попит може послабитися через ризик вищих тарифів.

FT нагадує, що наразі офіційна ціль Пекіну на 2025 рік передбачає зростання економіки на рівні "близько 5%". За підсумками другого кварталу ВВП зріс на 5,2%, але аналітики не очікують суттєвого пожвавлення до кінця року через слабкий ринок нерухомості, обережність споживачів і обмежений простір для нових масштабних стимулів.

