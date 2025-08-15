АРМА знову шукає управителя для розкішного маєтку зрадника Медведчука на Оболоні

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосила конкурс з відбору управителя на майно екснардепа Віктора Медведчука.

Конкурс відбудеться на майданчику Prozorro, кінцевий строк подання пропозицій – 29 серпня, повідомляє пресслужба АРМА.

Серед активів Медведчука, які пропонують в управління:

житловий будинок, загальною площею 731, 6 кв. м. та земельна ділянка загальною площею 0,0775 га. на березі Дніпра, з видом на Оболонську набережну;

квартира загальною площею 98,7 кв. м у Деснянському районі Києва;

дві квартири площею 51,2 кв. м, та 69,1 кв. м. в Оболонському районі Києва;

"За оцінкою експертів ринкова вартість активів становить понад 123 млн грн. Кошти від управління будуть сплачуватися напряму до Державного бюджету України. То ж активи держзрадника працюватимуть на обороноздатність держави", – зазначають в АРМА.

Як повідомлялося, у січні цього року АРМА вже оголошувала конкурсний відбір для цих активів, які належать ТОВ "Інвестиційна компанія Спорт-Тур" Медведчука і були арештовані ухвалою Печерського районного суду столиці. Порівняно з попереднім переліком, у нинішньому відсутній лише нежитловий будинок, загальною площею 877,9 кв. м у Шевченківському районі Києва.

Нагадаємо, раніше АРМА вже продало 80 картин із арештованої колекції колишнього народного депутата та зрадника Віктора Медведчука. Загалом покупці заплатили за них понад 1 мільйон гривень.

При цьому із 285 арештованих та переданих в АРМА картин Медведчука 149 було визнано культурною спадщиною України експертами Національного художнього музею.