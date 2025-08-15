Вагони з пасажирами зійшли з колії на Закарпатті, серед можливих причин – спека, – "Укрзалізниця". ВIДЕО

На Закарпатті зійшли з колії три вагони пасажирського поїзда №39/40 Запоріжжя – Солотвино.

Постраждалих серед пасажирів та поїзної бригади немає, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Причини сходження встановлюватиме спеціальна комісія, але попередня версія – "викид" рейки через аномальну спеку", – пояснили в компанії.

В "Укрзалізниці" додали, що поки що потяги об'їжджатимуть пошкоджену ділянку, а приміський поїзд №6581 сполученням Королево - Батьово буде обмежено до станції Виноградів.

Пізніше в компанії повідомили, що три вагони з пасажирами поїзда №39/40 вже вирушили до кінцевої станції Солотвино.

"Рейс №84 з Солотвина до столиці вирушить за графіком у складі тих же трьох вагонів із подальшою пересадкою та об'їздом ділянки, де триває відновлення", – додали в "Укрзалізниці".

