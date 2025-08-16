В Україні дешевшають кавуни, але ціни майже вдвічі вищі ніж торік

Після поліпшення погодних умов виробники відновили активне збирання кавунів, пропозиція різко зросла і ціни на цю ягоду знизилися ще на 31% за тиждень.

Нині гуртові партії продають по 5-15 грн/кг ($0,12–0,36/кг), повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Водночас вони вказують на дуже слабкий попит на кавуни великого калібру, тож мережі та опт скорочують закупівлі.

Загалом спека прискорила достигання кавунів, але посуха на півдні погіршила якість плодів, що додатково підсилило тиск на ринок.

Водночас, що попри здешевлення, середні ціни на кавуни зараз все ще на 78% вищі, ніж у середині серпня 2024 року.

Найближчим часом утримати ціну зможуть лише якісні партії, тоді як кавуни вагою від 5 кг, ймовірно, й надалі дешевшатимуть, а фермери намагатимуться швидше розпродати врожай.

