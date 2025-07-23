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Новини
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В Україні стрімко дешевшають кавуни. Ціни на 28% нижчі за торішні

В Україні продовжують стрімко дешевшати кавуни

В Україні продовжують стрімко знижуватися ціни на кавуни – виробники пояснюють це різким збільшенням пропозиції на ринку.

Про це йдеться в повідомленні проєкту Eastfruit.

На сьогодні ціни на кавуни з місцевих господарств уже опустилися до 5-14 грн/кг залежно від якості та обсягів запропонованих партій, що в середньому на 36% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня

Як зазначають виробники, у результаті спекотної і сонячної погоди темпи дозрівання цієї культури в полях суттєво прискорилися. При цьому посуха, що спостерігається в південних областях України, негативно позначається на якості кавунів, що посилює темпи зниження цін.

Водночас на сьогодні відпускні ціни на кавун в Україні вже в середньому на 28% нижчі, ніж наприкінці липня 2024 року

Учасники ринку не виключають можливості подальшого цінового спаду в даному сегменті, оскільки щодня зростає пропозиція не лише місцевого, а й імпортного кавуна, а попит при цьому оцінюється як стриманий.

Як повідомлялося, на початку липня на українському ринку з'явилися перші пропозиції місцевих кавунів цьогорічного врожаю.

Також стало відомо, що ціни на яблука нового врожаю в Україні за рік зросли майже втричі.

Автор: 

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Брехня. Позавчора їдучи на дачу на дорозі купував кавуни з Миколаївської обл. по 24 грн
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23.07.2025 19:32 Відповісти
От вже почалось..... іпсо проти Лідора
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23.07.2025 19:37 Відповісти
Літо в розпалі ..
Політика і Потужна праця ПоцеСяйного тут нідо чого )))) на всяк випадок нагадаю )))
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23.07.2025 19:34 Відповісти

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