В Україні стрімко дешевшають кавуни. Ціни на 28% нижчі за торішні
В Україні продовжують стрімко знижуватися ціни на кавуни – виробники пояснюють це різким збільшенням пропозиції на ринку.
Про це йдеться в повідомленні проєкту Eastfruit.
На сьогодні ціни на кавуни з місцевих господарств уже опустилися до 5-14 грн/кг залежно від якості та обсягів запропонованих партій, що в середньому на 36% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Як зазначають виробники, у результаті спекотної і сонячної погоди темпи дозрівання цієї культури в полях суттєво прискорилися. При цьому посуха, що спостерігається в південних областях України, негативно позначається на якості кавунів, що посилює темпи зниження цін.
Водночас на сьогодні відпускні ціни на кавун в Україні вже в середньому на 28% нижчі, ніж наприкінці липня 2024 року.
Учасники ринку не виключають можливості подальшого цінового спаду в даному сегменті, оскільки щодня зростає пропозиція не лише місцевого, а й імпортного кавуна, а попит при цьому оцінюється як стриманий.
Як повідомлялося, на початку липня на українському ринку з'явилися перші пропозиції місцевих кавунів цьогорічного врожаю.
Також стало відомо, що ціни на яблука нового врожаю в Україні за рік зросли майже втричі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Політика і Потужна праця ПоцеСяйного тут нідо чого )))) на всяк випадок нагадаю )))