В Україні різко подорожчали дині: ціни вже втричі вищі, ніж торік.
Цього тижня гуртові ціни на дині підскочили в середньому на 40% через сезонне зменшення пропозиції та помітно активний попит.
На півдні збір ранніх сортів фактично завершився, а пізні почнуть збирати лише наприкінці місяця, тож "цінове вікно" між сезонами лишається відкритим, повідомляють аналітики проекту EastFruit.
Також відзначається, що ціни знаходяться під тиском проблем з якістю після несприятливої погоди. Через це частина врожаю має нерівномірну солодкість і гіршу лежкість в результаті чого придатний для продажу обсяг менший.
Нині фермери відвантажують партії динь з поля по 26-40 грн/кг ($0,63–0,97/кг). Роздрібні мережі вже реагують на дефіцит, утримуючи вищі цінники, а преміальні, вирівняні за калібром і смаком дині продаються з додатковою націнкою.
При цьому, зараз ціни на дині фактично майже у 2,9 рази вищі, ніж торік у цей період, що галузеві експерти пов’язують передусім зі скороченням виробництва через погодні чинники.
Раніше повідомлялось, що Нацбанк погіршив прогноз урожаю овочів, фруктів та ягід.
