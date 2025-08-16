Трамп знову відклав мита для покупців російської нафти після переговорів з Путіним

Після зустрічі з Путіним в Алясці Дональд Трамп заявив, що поки не підвищуватиме мита на китайські товари через закупівлю російської нафти.

В інтерв’ю Fox News він додав, що може повернутися до цього питання "за два–три тижні", але "не зараз", повідомляє Bloomberg.

Раніше Трамп погрожував додатковими тарифами покупцям російських енергоносіїв та напередодні зустрічі уже подвоїв мита на індійські товари до 50%, які почнуть діяти з 27 серпня.

Bloomberg зауважує, що підвищення тарифів для Китаю зірвало б 90-денне "перемир’я" у торговельній війні, продовжене цього тижня, у межах якого сторони знизили частину взаємних мит.

Пекін наполягає, що імпорт російської нафти є законним і необхідним для енергобезпеки. Попри відсутність домовленості про припинення вогню, Трамп заявив про "хороший" перебіг зустрічі, повідомив, що сторони "погодили чимало пунктів" і закликав президента України Володимира Зеленського укласти угоду з російським диктатором.

Раніше повідомлялось, що Трамп відклав запровадження мит проти Китаю ще на 90 днів, – CNBC.