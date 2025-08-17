Фонд гарантування виставив на продаж мегапул кредитів на 3,3 мільярда з дисконтом 97%

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на прода "мегапул" кредитів, сформований з активів АТ "МР Банк", АТ "Мегабанк", ПАТ "Промінвестбанк" та АТ "Банк Січ", що перебувають у стані ліквідації.

Торги відбудватимуться у системі "Prozorro.Продажі" за голландською моделлю, тобто зі зниженням ціни, повідомляє пресслужба Фонду.

Зауважимо, що станом на 1 липня 2025 року, загальна заборгованість за потфелем кредитів становила 3,32 млрд грн. Водночас стартову ціну активу було визначено на рівні 109,4 млн грн, що становить лише близько 3,3% від номінального загального боргу.

До складу лота увійшли права вимоги та майнові права за кредитними договорами з юридичними й фізичними особами, а також дебіторська заборгованість,

Зазначається, що боржники працюють у різних галузях економіки – від оптової та роздрібної торгівлі до ремонту автотранспорту та адмінпослуг. У Фонді гарантування зазнчають, що раніше ці активи вже виставлялися окремо та в пулах, однак покупця так і не знайшли.

Щодо забезпечення за кредитами, в перелік входять об’єкти нерухомості, земельні ділянки, майнові права, обладнання, транспорт та інше майно. Зокрема, серед переданих у заставу за кредитами об’єктів:

нерухомість у центрі Києва – 5-кімнатна квартира 238,5 кв. м біля Майдану Незалежності;

Закарпаття – домоволодіння на стадії 90% готовності з приміщеннями магазину–кафе (106,8 кв. м) та ділянкою 0,06 га;

Кривий Ріг – дві 2-кімнатні квартири (49 кв. м) і одна 3-кімнатна (65,8 кв. м);

Дніпропетровщина – майстерня понад 1,5 тис. кв. м, склад 1513,4 кв. м, комплекс з гаражем 564,1 кв. м, комора 36,0 кв. м, кілька свинарників (804,0; 574,2; 1492,5 кв. м тощо).

У Фонді гарантування нагадали, що відбуватиметься не продаж заставного майна, а покупець лише отримає право стягнення боргів або звернення стягнення на заставу у судовому чи позасудовому порядку.

