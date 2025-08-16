Власник Facebook та Instagram вчетверте за пів року спробує реорганізувати AI-напрям, – Reuters

На тлі посилення конкуренції в галузі, Meta знову планує переформатувати підрозділ, що працює у сфері штучного інтелекту.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на інформацію видання The Information.

Нову структуру Superintelligence Labs планують розділити на чотири блоки:

експериментальний TBD Lab,

продуктовий (зокрема Meta AI-асистент),

команду, що займатиметься інфраструктурою,

дослідницький FAIR для довгострокових проєктів.

Таким чином, Марк Цукерберг робить все можливе щоб прискорити роботу над створенням моделі загального штучного інтелекту – машин, які зможуть перевершити людей та допоможуть створити нові джерела виручки.

Це відбувається на тлі звільнення частини провідних розробників і прохолодного прийому ринку останньої моделі компанії – Llama 4.

Для виправлення ситуації, Meta зібрала декілька AI-команд та залучила $29 млрд від PIMCO та Blue Owl Capital для розширення свого дата-центру у Луїзіані.

Раніше Цукерберг заявляв, що: "Meta витратить сотні мільярдів доларів на створення декількох великих центрів обробки даних ШІ".

На фоні цього компанія підвищила свій план капвидатків на 2025 рік до $66–72 млрд. При цьому також зазначається, що витрати у 2026 році зростатимуть швидше, ніж у 2025-му через потребу в створені нової інфраструктури центрів обробки даних та витрат на компенсацію співробітникам (оскільки Meta переманює дослідників, пропонуючи їм величезні зарплати).

