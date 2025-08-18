У росіян почнуть примусово вилучати земельні ділянки з недобудованими дачами

У Росії з 1 вересня почнуть діяти нові правила конфіскації земельних виділених під будівництво ділянок через відсутність на них будівель або захаращеність.

Про це розповів заступник голови комітету Держдуми РФ з будівництва та ЖКГ Сергій Колунов, передає The Moscow Times.

Згідно з новими нормами, які російський уряд затвердив на початку червня, влада вилучатиме ділянки у громадян у таких випадках:

якщо на землях, призначених для забудови, протягом 5 років відсутні будівлі;

якщо на землі, виділеній під індивідуальне житлове будівництво, не було зведено приватний будинок протягом 7 і більше років;

якщо на ділянці все ж є споруди, але вони перебувають у неналежному стані. Наприклад, у будівлі немає вікон або вона заросла бур'янами;

якщо більше половини території ділянки захаращені сміттям та відходами і господар не вирішить цю проблему за рік;

якщо більше половини площі землі вкрита бур'янами висотою вище одного метра і це порушення не виправлене протягом року.

Нові положення були розроблені на виконання російського закону "Про ведення громадянами садівництва та городництва для власних потреб", який набув чинності 1 березня. Він зобов'язує власників ділянок очищати територію від сміття, бур'янів та дерев.

У разі невикористання землі за призначенням власників оштрафують на суму від 20 до 50 тисяч рублів та дадуть час на усунення порушень. Якщо ситуація не зміниться, то влада отримає право звернутися до суду для початку процедури вилучення.

Раніше повідомлялось, що влада Росії офіційно почала блокувати дзвінки у Telegram та WhatsApp після доручення Путіна.