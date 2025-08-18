Одеський порт знайшов 540 мільйонів на завершення реконструкції причалу, розпочатої майже 10 років тому
Одеська філія держпідприємства "Адміністрація морських портів України" (Адміністрація Одеського морського порту) 12 серпня оголосила відкриті торги на завершення реконструкції причалу очікуваною вартістю 539,88 млн грн.
Планують замовити завершити реконструкцію причалу №7 (інв. №061510) за адресою площа Митна, 1/2, роботи потрібно виконати до кінця 2027 року, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.
Закупівля фінансується за власні кошти держпідприємства.
Йдеться про причал у південній частині порту на акваторії Карантинної гавані, який був реконструйований у 1963 році. Нову реконструкцію почали в 2016 році. У 2017-2020 роках ТОВ "Ремонтно-будівельний трест ЧМП" виконало перший пусковий комплекс довжиною 163 м, а в 2020-2022 роках – частину другого довжиною 223 м.
У 2024 році проєкт скоригували вдруге. Тепер залишилось довиконати другий пусковий комплекс і виконати третій, який включає днопоглиблювальні роботи на акваторії причалу та водних підходах.
За інформацією "АМПУ", проєкт реконструкції передбачає збільшення довжини причалу з 357 до 387 м, поглиблення акваторії, розширення конструктивної ширини та підвищення допустимого навантаження на складські майданчики з 10 до 20 тонн на квадратний метр.
За розрахунками АМПУ, модернізація підвищить пропускну спроможність причалу до 2 млн тонн вантажів на рік і забезпечить додаткові доходи на рівні понад 100 млн грн щороку.
Звертатися за роз’ясненнями та оскаржувати умови закупівлі можна буде до 25 серпня, а подавати тендерні пропозиції – до 28 серпня. Аукціон відбудеться орієнтовно 29 серпня.
Як повідомлялося, Одеський порт регулярно обстрілюється військами РФ. 3 липня ракетою було уражено один з причалів, низка працівників портових операторів та членів екіпажу судна зазнали поранень. Крім того, було пошкоджено портальні крани, техніку та склади.
