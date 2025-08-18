Ціни на нафту стабілізувались після пом’якшення риторики Трампа стосовно Росії, – Reuters

Світові ціни на нафту стабілізувались після активного зниження, оскільки США не посилили тиск на російський експорт після переговорів у Алясці.

В понеділок з ранку Brent торгується біля рівнів $65,79 за барель (−0,09% порівняно із закриттям попереднього тогового дня), а WTI – $62,82 (+0,03%), повідомляє Reuters.

Ціни вирівнялись після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що поки не розглядатиме підвищення тарифів проти покупців російської нафти (насамперед Китаю), хоча "може повернутися до цього за 2–3 тижні".

Ринок сприйняв це як збереження статус-кво, оскільки додаткових обмежень немає, а отже і ризики негайного скорочення поставок з РФ теж відсутні, зазначають аналітики.

Загалом ринок залишається у вичікувальній позиції, швидше в ведмежому контексті, щодо того, чи зможуть додаткові російські барелі надійти до світового пулу поставок сирої нафти в разі закінчення військових дій в Україні.

Паралельно на цьому тижні інвестори будуть очікувати виступу Джерома Пауелла на Jackson Hole, де голова ФРС, можливо, дасть сигнали щодо планів по зменшенню відсоткових ставок в США.

Раніше повідомлялось, що Трамп знову відклав мита для покупців російської нафти після переговорів з Путіним.