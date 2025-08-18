БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини ціна на нафту
493 4

Ціни на нафту стабілізувались після пом’якшення риторики Трампа стосовно Росії, – Reuters

нафта

Світові ціни на нафту стабілізувались після активного зниження, оскільки США не посилили тиск на російський експорт після переговорів у Алясці.

В понеділок з ранку Brent торгується біля рівнів $65,79 за барель (−0,09% порівняно із закриттям попереднього тогового дня), а WTI – $62,82 (+0,03%), повідомляє Reuters.

Ціни вирівнялись після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що поки не розглядатиме підвищення тарифів проти покупців російської нафти (насамперед Китаю), хоча "може повернутися до цього за 2–3 тижні".

Читайте також: Напередодні саміту в Алясці воєнна економіка Путіна "тріщить по швах", – Bloomberg

Ринок сприйняв це як збереження статус-кво, оскільки додаткових обмежень немає, а отже і ризики негайного скорочення поставок з РФ теж відсутні, зазначають аналітики.

Загалом ринок залишається у вичікувальній позиції, швидше в ведмежому контексті, щодо того, чи зможуть додаткові російські барелі надійти до світового пулу поставок сирої нафти в разі закінчення військових дій в Україні.

Паралельно на цьому тижні інвестори будуть очікувати виступу Джерома Пауелла на Jackson Hole, де голова ФРС, можливо, дасть сигнали щодо планів по зменшенню відсоткових ставок в США.

Раніше повідомлялось, що Трамп знову відклав мита для покупців російської нафти після переговорів з Путіним.

Автор: 

нафта (4973) путін володимир (1107) росія (14906) ціни (3658) Трамп Дональд (725)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Помнится один самовлюбленный дегенерат из Белого Дома рассказывал как он обвалит цены на нефть сразу после прихода к власти Уже и не вспоминает
показати весь коментар
18.08.2025 10:33 Відповісти
І що ти з рижого візьмеш крім херових аналізів?
показати весь коментар
18.08.2025 10:36 Відповісти
Тобто Тампон виручив ***** на всіх напрямках. Тепер ***** нічого не заважає далі посилювати армію і наступати
показати весь коментар
18.08.2025 10:34 Відповісти
СNN сьогодні.... "Уже сейчас существуют опасения, что Трамп не будет соблюдать положения НАТО о взаимной обороне, если Россия нападёт на одного из членов альянса вблизи его границ, возможно, на страны Балтии. Мысль о том, что он готов пойти на риск войны с Россией ради спасения Украины, кажется абсурдной."
показати весь коментар
18.08.2025 10:35 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 