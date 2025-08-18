Врожай цибулі в Україні може бути на 20-25% меншим ніж торік

Очікуваний недобір врожаю ріпчастої цибулі у цьому сезоні складатиме близько 20-25% через тривалий холодний період навесні.

Про це розповів головний агроном фермерського господарства на Дніпропетровщині Віталій Морозов, повідомляє AgroTimes.ua.

Він зазначив, що до такого результату може призвести тривалий холодний період весною для культур, які рано засіваються і довго ростуть і саме до них належать цибуля, буряк та морква.

"У травні цибуля була ще в фазі 3-4 листків, хоча мала бути 5-6", – розповів Морозов.

Водночас агроном також додав, що з врожаєм моркви і буряку, ймовірно все буде нормально.

