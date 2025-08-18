Кабмін планує залучити інвесторів у розробку першого літієвого родовища: у вересні очікують делегацію зі США

Кабмін планує до кінця грудня затвердити умови, оголосити й провести конкурс на укладення угоди про розподіл продукції (УРП) щодо літієвої ділянки "Добра" в Кіровоградській області.

Про це міністр економіки, сільського господарства та довкілля Олексій Соболєв розповів під час презентації проєкту програми уряду, передає Liga.net.

"У вересні буде перше засідання ради фонду. Там будуть оголошені перші технічні рішення про запуск фонду. Є домовленості зі Штатами про наповнення з їхнього й нашого боку першими грошима для інвестицій. І зараз ми напрацьовуємо пайплайн, тобто перелік інвестиційних проєктів, в які фонд може інвестувати впродовж наступних 12 місяців. Приїде велика делегація зі Штатів у вересні з мандрівками в Україні для того, щоб дивитися на подібні проєкти", – сказав Соболєв.

Раніше прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зазначала, що саме цей проєкт може стати першим для Американо-українського інвестиційного фонду відбудови в межах домовленостей щодо критичної сировини.

Згідно проєкту програми уряду, ціль програми полягає в тому, щоб до 30 червня 2026 року запустити щонайменше один проєкт за механізмом УРП у сфері твердих корисних копалин (критичних або стратегічних), а до 31 грудня 2026 року щонайменше три інвестиційні проєкти в межах фонду.

УРП передбачає, що інвестор фінансує розвідку та видобуток, а витрати й прибуток повертаються часткою у видобутій продукції. Така модель покликана знизити ризики та пришвидшити запуск критично важливих сировинних проєктів.

