Новини Угода про корисні копалини зі США
2 454 10

Світові ціни на літій різко зросли після зупинки одного із найбільших родовищ у світі. Чому це важливо для України?

літій

Ціни на літій і акції добувних компаній різко зросли після того, як китайська CATL призупинила роботу рудника Jianxiawo в провінції Цзянсі.

Контракти на карбонат літію на Гуанчжоуській ф’ючерсній біржі стрибнули на 8% – до 81 тис. юанів за тонну (близько $11,3 тис.), повідомляє Bloomberg.

За оцінкою Bank of America, рудник CATL у "літієвій столиці" Ічунь дає близько 6% світового видобутку, інші місцеві копальні додають щонайменше ще 5%. Ліцензія на його розробку закінчилася 9 серпня, очікується, що видобуток простоюватиме щонайменше три місяці. Компанія заявила, що вплив на виробництво акумуляторів буде незначним, однак ринок побоюється можливих ширших обмежень видобутку в межах урядової боротьби з надлишковими потужностями.

Аналітики China Futures Co. відзначають, що сам по собі простій CATL не змінює загальну картину глобального перенасичення ринку. Але якщо після 30 вересня обмеження поширяться на інші рудники Ічуню, ціни можуть піти ще вище. Зокрема, згідно інформації брокерів та аналітиків, місцева влада вимагала від восьми гірничодобувних компаній надати звіти про запаси до кінця вересня.

Зауважимо, що в Україні також розвідані значні поклади літію, в яких зацікавлені західні інвестори з США та Європи в тому числі для диверсифікації постачання, в разі різкої зупинки відвантажень з Китаю.

Таким чином, в умовах підвищення світових цін, Україна може очікувати на пожвавлення інтересу інвесторів до відповідних проєктів, що може забезпечити приплив інвестицій в країну, нові робочі місця та збільшення податкових надходжень до бюджету.

Зазначимо, що ці руди, як і інші користі копали також підпадають під умови раніше підписаної угоди між Україною та США щодо спільного видобутку корисних копалин.

Як повідомлялося, рротягом найближчих 18 місяців Україна планує реалізувати щонайменше три пілотні проєкти у межах Угоди про створення Інвестиційного фонду відбудови із США, заявляла перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко. 

Водночас, у червні Росія окупувала одне з найбільших родовищ літію в Україні, розташоване поруч із селом Шевченко у Донецькій області. Раніше на окупованій території опинилася ділянка "Крута Балка" у Запорізькій області.

Автор: 

Китай (2197) зростання (92) ціни (3648) копалини (92)


Топ коментарі
+8
30 років ми той літій не добували, так що хуже тчоно нє будєт. І якби не війна ще б стільки б теж не добували, якщо б добували колись взагалі. Коли промисловість контролюють олігофрени та олігархи у країни нема майбутнього
11.08.2025 11:39 Відповісти
+3
Це було важливе для України. Поки не здали кацапам родовища всупереч багатомісячним попередженням організувати оборону ціленаправленим атакам якраз на це місце.

11.08.2025 11:53 Відповісти
+2
Чому це важливо для України?

Не знаю.
Хай підніме руку той, кого хоч якось стосується видобуток літію.
11.08.2025 11:25 Відповісти
https://tsn.ua/ru/nauka_it/bolezn-altsgeymera-uchenye-vyyasnili-kakoy-himicheskiy-element-pozvolit-ee-pobedit-2888075.html Хвороба Альцгеймера: вчені з'ясували, який хімічний елемент дозволить її перемогти

Невже літій?
11.08.2025 11:31 Відповісти
російські війська захопили село Шевченкове на Донеччині, де розташоване одне з найбільших родовищ літію в Україні. Це родовище є одним з чотирьох великих родовищ літієвих руд в країні. Захоплення цього родовища, а також родовища Крута Балка, означає, що Росія контролює вже два з чотирьох родовищ літію в Україні.

Значення для України:

Захоплення родовища може негативно вплинути на економічні плани України, зокрема на угоду про створення інвестиційного фонду з США, яка передбачала розробку українських корисних копалин, зокрема літію, з метою спільного використання.

Значення для орків:

Контроль над цим родовищем може посилити позиції Росії у переговорах з США щодо доступу до українських ресурсів, особливо враховуючи, що США визнали літій критично важливим для своєї економіки та національної безпеки.

Загальні запаси:

До російського вторгнення українські вчені оцінювали загальні запаси літію в країні на рівні 500 000 тонн, що більше, ніж у Португалії, яка є лідером з видобутку цього ресурсу в Європі.
11.08.2025 11:36 Відповісти
30 років ми той літій не добували, так що хуже тчоно нє будєт. І якби не війна ще б стільки б теж не добували, якщо б добували колись взагалі. Коли промисловість контролюють олігофрени та олігархи у країни нема майбутнього
11.08.2025 11:39 Відповісти
🤣🤣а не пам'ятаєш як підписали з Трампом по ресурсах як тут голосили господарі цих ресурсів???
11.08.2025 11:42 Відповісти
Для України зараз важливо не підписати капітуляцію і викинути рашистів з України. Все інше немає значення
11.08.2025 11:31 Відповісти
Трамп так підгоняв зебілів з угодою про корисні копали, що я не розумію, де чуваки з лопатами і чому вони не копають там де літій?
11.08.2025 11:36 Відповісти
Це було важливе для України. Поки не здали кацапам родовища всупереч багатомісячним попередженням організувати оборону ціленаправленим атакам якраз на це місце.

11.08.2025 11:53 Відповісти
Важливо ? Тому що Трамп заключив договір,який нахєр нікому не потрібен, і за який, ніяких гарантій безпеки для України не передбачено.
11.08.2025 12:46 Відповісти

