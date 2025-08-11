Світові ціни на літій різко зросли після зупинки одного із найбільших родовищ у світі. Чому це важливо для України?

Ціни на літій і акції добувних компаній різко зросли після того, як китайська CATL призупинила роботу рудника Jianxiawo в провінції Цзянсі.

Контракти на карбонат літію на Гуанчжоуській ф’ючерсній біржі стрибнули на 8% – до 81 тис. юанів за тонну (близько $11,3 тис.), повідомляє Bloomberg.

За оцінкою Bank of America, рудник CATL у "літієвій столиці" Ічунь дає близько 6% світового видобутку, інші місцеві копальні додають щонайменше ще 5%. Ліцензія на його розробку закінчилася 9 серпня, очікується, що видобуток простоюватиме щонайменше три місяці. Компанія заявила, що вплив на виробництво акумуляторів буде незначним, однак ринок побоюється можливих ширших обмежень видобутку в межах урядової боротьби з надлишковими потужностями.

Аналітики China Futures Co. відзначають, що сам по собі простій CATL не змінює загальну картину глобального перенасичення ринку. Але якщо після 30 вересня обмеження поширяться на інші рудники Ічуню, ціни можуть піти ще вище. Зокрема, згідно інформації брокерів та аналітиків, місцева влада вимагала від восьми гірничодобувних компаній надати звіти про запаси до кінця вересня.

Зауважимо, що в Україні також розвідані значні поклади літію, в яких зацікавлені західні інвестори з США та Європи в тому числі для диверсифікації постачання, в разі різкої зупинки відвантажень з Китаю. Таким чином, в умовах підвищення світових цін, Україна може очікувати на пожвавлення інтересу інвесторів до відповідних проєктів, що може забезпечити приплив інвестицій в країну, нові робочі місця та збільшення податкових надходжень до бюджету. Зазначимо, що ці руди, як і інші користі копали також підпадають під умови раніше підписаної угоди між Україною та США щодо спільного видобутку корисних копалин.

Як повідомлялося, рротягом найближчих 18 місяців Україна планує реалізувати щонайменше три пілотні проєкти у межах Угоди про створення Інвестиційного фонду відбудови із США, заявляла перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Водночас, у червні Росія окупувала одне з найбільших родовищ літію в Україні, розташоване поруч із селом Шевченко у Донецькій області. Раніше на окупованій території опинилася ділянка "Крута Балка" у Запорізькій області.