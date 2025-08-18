Бюджет-2026 не передбачає підвищення податків, – Марченко

Уряд сподівається на швидше завершення війни, однак готує проєкт держбюджету на 2026 рік, виходячи з прагматичного сценарію її продовження протягом усього року. Однак нового підвищення податків не планується.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив під час презентації Програми діяльності уряду, передає кореспондент БізнеЦензора.

За словами Марченка, базовий макросценарій уряду передбачає завершення війни у 2025 році, альтернативний – її продовження у 2026 році, і саме він узятий за основу бюджетних розрахунків.

"Ми зараз не маємо інших варіантів, як іти по альтернативному сценарію, який передбачає продовження війни на весь 2026 рік", – заявив Марченко.

Міністр нагадав, що до 15 вересня проєкт документа мають внести на розгляд парламенту.

Він зауважив, що якщо до кінця року вдасться забезпечити стійкий мир, цей підхід переглянуть.

Водночас Марченко наголосив, що нових податкових змін на 2026 рік наразі не планується.

Читайте також: Кабмін cпрогнозував швидке зростання економіки України з наступного року, – бюджетна декларація

Раніше повідомлялось, що Марченко оцінив потреби України у зовнішньому фінансуванні у $45 мільярдів.