БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
60 0

"Укрзалізниця" оновила дані про найпопулярніші напрямки: де фіксують найбільший дефіцит квитків?

На яких напрямках фіксують найбільший дефіцит квитків на потяги?

За тиждень з 11 по 17 серпня "Укрзалізниця" перевезла 644,62 тис. пасажирів, що на 6,75 тис. більше, ніж тижнем раніше (637,87 тис.).

Про це свідчить щотижнева статистика "Укрзалізниці", яку компанія почала оприлюднювати з 28 липня.

При цьому рік тому, у серпні 2024 року, "Укрзалізниця" перевезла за тиждень 615 тис. пасажирів.

Перевезення пасажирів потягами "Укрзалізниці" за тиждень з 11 по 17 серпня

Водночас значний дефіцит квитків зберігається: попит на квитки на найпопулярніші напрямки минулого тижня становив 5-8 пасажирів на одне місце, через це їх швидко розкуповують одразу після відкриття продажів, додали в компанії. 

Перевезення пасажирів потягами "Укрзалізниці" за тиждень з 11 по 17 серпня

Читайте також: "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди з Києва до Вінниці, Чернігова та Кривого Рогу. Коли курсуватимуть?

Як повідомлялося, раніше в "Укрзалізниці" пояснювали дефіцит квитків на потяги тим, що темпи старіння та списання парку пасажирських вагонів випереджають темпи оновлення, а кількість пасажирів, які подорожують на пільгових умовах, зростає.

Для боротьби зі штучним дефіцитом квитків з 25 липня "Укрзалізниця" посилила контроль документів під час посадки пасажирів у поїзди через скарги на неналежний контроль документів поїзними бригадами – зокрема, чи збігаються ім'я в квитку та в паспорті пасажира.

Однак за перші кілька днів посиленого контролю лише у 0,1% пасажирів виявили порушення, а невідповідність прізвища у документах та квитках – лише у кількох осіб.

Крім того, від 1 серпня, щоб купити чи повернути квитки на найпопулярніші внутрішні поїзди, пасажирам доведеться верифікувати особу через "Дія.Підпис". Без цього купити квитки на це рейси буде неможливо.

Автор: 

квитки (342) потяг (1330) Укрзалізниця (4888)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 