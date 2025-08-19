Кабмін планує розпочати добудову двох блоків ХАЕС у 2026 році

Уряд включив розширення Хмельницької АЕС до нещодавно представленої програми дій та розраховує розпочати роботи до кінця 2026 року.

Про це йдеться в новій програмі уряду Юлії Свириденко, повідомляє БізнесЦензор.

У документі зазначається, що до 31 жовтня 2025 року мають оновити техніко-економічне обґрунтування проєкту, а до кінця року подати до ВР законопроєкт про розміщення, проєктування та будівництво нових енергоблоків.

Крім того, також у 2026 році планують старт будівництва установки з виробництва тепловидільних збірок, а відповідне розпорядження уряд готує ухвалити до грудня.

Як повідомлялось, напередодні міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що наразі немає прогресу у переговорах з Болгарією щодо продажу нею корпусів реакторів ВВЕР-1000 для добудови блоків №3 та №4 Хмельницької АЕС, тому Україна опрацьовує альтернативні варіанти для завершення їх будівництва.

Водночас вона запевнила, що продовжується співпраця з Westinghouse щодо будівництва блоків №5 та №6 Хмельницької АЕС за їхньою технологією.

Нагадаємо, у квітні віцепрем'єр Болгарії Атанас Зафіров заявив, що уряд країни відмовляється продавати Україні призначені для АЕС "Белене" реактори, які "Енергоатом" планує використати для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС.

Водночас ексміністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що переговори з урядом Болгарії про придбання вироблених у Росії реакторів для добудови третього і четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС тривають, українська сторона чекає на умови договору від болгарського уряду.

Йдеться про придбання виготовлених "Росатомом" енергоблоків ВЕР-1000 для АЕС "Белене" у Болгарії. У 2012 році Болгарія відмовилась від будівництва станції. У липні 2023 року парламент Болгарії доручив провести переговори з Україною про продаж реакторів ВВЕР-1000 російського виробництва за суму не меншу за 600 млн євро. Остаточна вартість угоди наразі невідома.