Світові ціни на нафту продовжують падати після переговорів у Білому домі, – Reuters
У вівторок на азійських торгах ціни на нафту знизилися, ринок оцінює перспективу тристоронніх переговорів Москви, Києва та Вашингтона, які в разі успіху можуть призвести до послаблення обмежень на експорт російської нафти.
Зокрема, ціна еталонного сорту нафти Brent опустилася на 0,5% – до $66,28 за барель, вересневий ф'ючерс на американську нафту WTI також дешевшає на 0,5% – до $63,10, а активніший жовтневий контракт – до $62,40, повідомляє Reuters.
Після зустрічі із Володимиром Зеленським та європейськими лідерами напередодні президент США Дональд Трамп повідомив, що ініціював організацію особистої розмови Путіна й Зеленського, а далі – тристороннього саміту.
Аналітики відзначають, що риторика США щодо "вторинних" обмежень для імпортерів російської нафти дещо пом’якшала, тож премія за геополітичний ризик знизилася.
За оцінкою TD Securities, сценарій деескалації може зрушити котирування ближче до $58 за барель ще в четвертому кварталі 2025-го або першому кварталі 2026-го, тоді як розширення вторинних тарифів повернуло б ціни до недавніх максимумів.
Додатковим фактором впливу лишається міжнародна торгівля, оскільки два тижні тому США все ж таки підвищили мито на додаткові 25% на товари з Індії за її закупівлі російської нафти, що Делі назвав несправедливим. Водночас рішення залишається в силі, а дедлайн вступу в дію нових мит завершується уже на наступному тижні.
Раніше повідомлялось, що Угорщина та Словаччина залишилась без нафти з Росії: Генштаб підтвердив удар по трубопроводу в Росії.
