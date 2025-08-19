Світові ціни на нафту продовжують падати після переговорів у Білому домі, – Reuters

У вівторок на азійських торгах ціни на нафту знизилися, ринок оцінює перспективу тристоронніх переговорів Москви, Києва та Вашингтона, які в разі успіху можуть призвести до послаблення обмежень на експорт російської нафти.

Зокрема, ціна еталонного сорту нафти Brent опустилася на 0,5% – до $66,28 за барель, вересневий ф'ючерс на американську нафту WTI також дешевшає на 0,5% – до $63,10, а активніший жовтневий контракт – до $62,40, повідомляє Reuters.

Після зустрічі із Володимиром Зеленським та європейськими лідерами напередодні президент США Дональд Трамп повідомив, що ініціював організацію особистої розмови Путіна й Зеленського, а далі – тристороннього саміту.

Аналітики відзначають, що риторика США щодо "вторинних" обмежень для імпортерів російської нафти дещо пом’якшала, тож премія за геополітичний ризик знизилася.

Читайте також: Знижки на російську нафту перевищили $12 за барель після погроз Трампа на адресу Індії

За оцінкою TD Securities, сценарій деескалації може зрушити котирування ближче до $58 за барель ще в четвертому кварталі 2025-го або першому кварталі 2026-го, тоді як розширення вторинних тарифів повернуло б ціни до недавніх максимумів.

Додатковим фактором впливу лишається міжнародна торгівля, оскільки два тижні тому США все ж таки підвищили мито на додаткові 25% на товари з Індії за її закупівлі російської нафти, що Делі назвав несправедливим. Водночас рішення залишається в силі, а дедлайн вступу в дію нових мит завершується уже на наступному тижні.

Раніше повідомлялось, що Угорщина та Словаччина залишилась без нафти з Росії: Генштаб підтвердив удар по трубопроводу в Росії.