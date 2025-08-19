Держава має дофінансувати "Укрзалізницю" за рахунок перевиконання надходжень від податку на прибуток, – директор GMK Center

Стабільна робота "Укрзалізниці" є ключовою умовою для збереження української промисловості, зокрема гірничо-металургійного комплексу, тому держава має також підтримати залізничну компанію.

Про це заявив директор аналітичного центру GMK Center Станіслав Зінченко.

"Стабільність перевезень і прогнозованість витрат – ключові фактори для існування українського ГМК та майбутнього промисловості", – наголосив експерт.

Він нагадав, що гірничо-металургійний комплекс залишається найбільшим вантажним клієнтом "Укрзалізниці" – на його частку припадало 40-45% перевезень, що забезпечувало компанії стабільний дохід.

Водночас через війну та падіння виробництва обсяг вантажної бази знизився майже удвічі: з 312 млн тонн у 2021 році до 175 млн тонн у 2024-му. У 2025 році очікується подальше зменшення, зокрема, експорт залізної руди може зменшитися ще на 20%.

На цьому фоні "Укрзалізниця" стикається з різким дефіцитом ліквідності. За прогнозами, у 2025 році збитки від пасажирських та приміських перевезень складуть близько 22 млрд грн.

На думку Зінченка, частково вирішити проблему може законопроєкт №13439-3, який уже підтримав Бюджетний комітет Верховної Ради.

Документ передбачає додаткове збільшення Резервного фонду держбюджету на 8 млрд грн для покриття гострого дефіциту та термінового відновлення зруйнованої інфраструктури.

Зінченко наголосив, що джерело фінансування цих видатків – це не кошти з інших статей бюджету, а перевиконання надходжень від податку на прибуток підприємств, що мав надходити до бюджету Києва.

"За січень-липень 2025 року вже зібрано 16,8 млрд грн податку на прибуток підприємств, що становить 97% річного плану. При цьому план було підвищено у червні – з 14 до 17,4 млрд грн. Тобто йдеться про понадпланові надходження, які просто акумулюються в столиці", – пояснив він.

Читайте також: Чому не вистачає квитків на потяги: "Укрзалізниця" почала публікувати статистику перевезень

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань бюджету вже схвалив до розгляду у другому читанні законопроєкт №13439-3 про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2025 рік". Серед іншого, законопроєкт передбачає збільшення Резервного фонду держбюджету на 8 млрд грн у резерв для фінансування залізниці.